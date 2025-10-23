Siguen los reclamos en la Escuela Secundaria N° 70

Docentes, estudiantes y la comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 70 de la Ciudad se manifestaron ayer por la mañana en el frente de la Primaria N° 10 (diagonal 73 y 16), institución con la que comparte edificio, para reclamar la culminación de las obras y por fin contar con edificio propio, sueño que lleva más de 15 años postergado.

“Hace cuatro años que se firmó el contrato y no vemos avances. Abandonaron la obra cuatro veces, estamos cansados. Otros colegios se arreglaron en tiempo récord y acá hace años que estamos reclamando”, advirtió Pablo García Saggio, director de la Secundaria.

La obra de la nueva sede apenas supera el 20 por ciento de avance. Según García Saggio, la construcción se paralizó por última vez tras un accidente que sufrió un operario. “Cuatro años y el edifico sin terminar. Necesitamos una decisión de la Comuna y de la Provincia”, cerró el director. Hoy, la Secundaria N° 70 tiene 260 alumnos, aunque podría triplicar su matrícula si tuviera su edificio terminado.