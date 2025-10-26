Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Elecciones 2025: en vivo, la cobertura minuto a minuto de EL DIA

Política y Economía

Tras las elecciones, hubo fuertes subas del 17% en las acciones argentinas en Wall Street

Tras las elecciones, hubo fuertes subas del 17% en las acciones argentinas en Wall Street
26 de Octubre de 2025 | 22:19

Escuchar esta nota

Con el marcado impacto de las elecciones legislativas en el ánimo inversor, las acciones argentinas que cotizan en EE.UU. registraron alzas de más de 15 % en la rueda denominada “overnight”-un mercado de operaciones fuera del horario habitual de las bolsas- debido al resultado electoral que favoreció al oficialismo. 

Entre los papeles más beneficiados se ubicaron: 

El término “overnight” alude a operaciones que se realizan cuando las principales bolsas del hemisferio occidental están cerradas -y funcionan plataformas alternativas como el sistema ATS Blue Ocean-, lo que permite ver anticipadamente la reacción del mercado ante eventos políticos o económicos. 

Los analistas destacan que el repunte se vincula a una expectativa favorable sobre continuidad de políticas económicas y a un ánimo más optimista frente al panorama electoral. Sin embargo, advierten que la volatilidad sigue siendo elevada, y los inversionistas miran con cautela los próximos pasos del Gobierno en materia económica y cambiaria.

