Tras las elecciones, hubo fuertes subas del 17% en las acciones argentinas en Wall Street

Con el marcado impacto de las elecciones legislativas en el ánimo inversor, las acciones argentinas que cotizan en EE.UU. registraron alzas de más de 15 % en la rueda denominada “overnight”-un mercado de operaciones fuera del horario habitual de las bolsas- debido al resultado electoral que favoreció al oficialismo.

Entre los papeles más beneficiados se ubicaron:

Edenor: subió un 17,39 %

BBVA Argentina: +15,73 %

Banco Galicia: +12,9 %

Banco Macro: +12,54 %

YPF: +11,99 %

Telecom Argentina: +11,64 %

El término “overnight” alude a operaciones que se realizan cuando las principales bolsas del hemisferio occidental están cerradas -y funcionan plataformas alternativas como el sistema ATS Blue Ocean-, lo que permite ver anticipadamente la reacción del mercado ante eventos políticos o económicos.

Los analistas destacan que el repunte se vincula a una expectativa favorable sobre continuidad de políticas económicas y a un ánimo más optimista frente al panorama electoral. Sin embargo, advierten que la volatilidad sigue siendo elevada, y los inversionistas miran con cautela los próximos pasos del Gobierno en materia económica y cambiaria.