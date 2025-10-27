Nancy Pazos expuso una fake news de Yanina Latorre tras una chicana de la panelista: "¿Ya sacaste el pasaje?"

Yanina Latorre y Nancy Pazos protagonizaron un nuevo cruce en redes sociales, luego de las elecciones, donde la esposa de Diego Latorre intentó lanzar una chicana hacia su colega, aunque la maniobra no salió como esperaba y terminó siendo corregida por la propia Pazos.

Todo comenzó cuando Yanina replicó una fake news que había circulado en los días previos a los comicios, donde se aseguraba falsamente que Nancy había dicho que se iría del país si ganaba Diego Santilli, su expareja. Convencida de esa versión, Latorre decidió provocarla en redes sociales tras el triunfo del político: “¿Ya sacaste el pasaje?”, le escribió con ironía, haciendo alusión al supuesto comentario.

Lejos de quedarse callada, Nancy respondió de inmediato y desmintió la información dejando a Yanina expuesta frente a sus seguidores: “Jamás dije eso. El único que prometió algo fue Santilli, que aseguró que se iba a rapar si ganaba”, aclaró la periodista, cortando de raíz la confusión.

Lejos de claudicar, la periodista escribió en Twitter, apuntando a la mujer de Diego Latorre: "No Yanina. Era una fake News. Jamás dije esa pelotudez. Pero no sabes chequear. Porque la palabra periodista te queda grande. Besitos". El enfrentamiento entre ambas comunicadoras no es nuevo, ya que, en más de una ocasión, Yanina Latorre y Nancy Pazos se cruzaron por diferencias ideológicas y comentarios al aire en distintos programas.