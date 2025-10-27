Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |TRAGEDIA EN MISIONES

Cayó un micro a un arroyo: hubo 9 muertos y más de 30 heridos

Se investigan las causas del siniestro. Ocurrió sobre la ruta 14. El colectivero perdió el control al chocar con un auto. Había niebla

Cayó un micro a un arroyo: hubo 9 muertos y más de 30 heridos

El micro quedó atravesado en el arroyo tras caer a un barranco / Web

27 de Octubre de 2025 | 00:38
Edición impresa

Al menos nueve personas murieron y más 30 resultaron heridas como consecuencia del despiste de un micro de larga distancia en la provincia de Misiones, luego de un choque con un auto y la caída por un barranco al cauce de un arroyo. Fue sobre la ruta nacional 14.

Según se informó, el micro de la empresa Sol del Norte, en el que viajaban 50 pasajeros, impactó con un vehículo particular que venía de la mano contraria, perdió el control y terminó en las aguas del arroyo Yazá con el saldo de mención.

Las autoridades confirmaron que el siniestro tuvo lugar en la madrugada de ayer sobre el kilómetro 892 entre Oberá y Campo Viera.

Los mismos voceros indicaron que entre las víctimas fatales se encuentra el conductor del auto Ford Focus además de varios ocupantes del ómnibus.

Aunque por el momento no trascendieron los motivos del siniestro, se explicó que cuando el micro y el auto colisionaron había mucha niebla, lo que redujo la visibilidad.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de la Comisaría de Campo Viera, la División Seguridad Vial y Policía Científica.

La Ruta Nacional 14 permaneció por horas con un solo carril habilitado, por lo que se solicitó a los automovilistas circular con extrema precaución y evitar la zona si no es estrictamente necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate, asistencia y peritaje.

Los fallecidos fueron identificados por fuentes oficiales como Gabriela Paola García (26, de Oberá); Magalí Lilén Belén Amarilla (22, de Campo Ramón); Katia Bupvilofsky (24, de Oberá); Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34, oriundo de Oberá y conductor del Ford Focus); Ángelo Tadeo Alpuy (19, de Eldorado); Elián Natanael Álvez (25, de El Alcázar), Jonás Luis Dávalos (20, de Eldorado); Enzo León (19, de Eldorado) y Brian Hobos (19, de Wanda).

Entre las personas que perdieron la vida se encuentran cuatro alumnos de la Universidad Nacional de Misiones.

Por eso desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (CEFAyD) emitieron un comunicado: “Acompañamos en este momento de intenso pesar a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos”.

“A simple vista puedo deducir que hubo un impacto entre el auto y el colectivo. A raíz del lugar donde impacta el auto en el colectivo, que sería en la parte delantera del lado del chofer, estimo que el chofer habrá perdido el control”, dijo Ariel Senchuk, propietario de la empresa Sol del Nort, en diálogo con el diario El Territorio.

El hombre, que estuvo en la zona del accidente, detalló que el colectivo salió a las 4 con destino a Iguazú. Es decir, aproximadamente 30 minutos antes de la colisión.

“No podemos saber la cantidad de personas que iban ni sus identidades, porque como es un servicio provincial, la gente aborda al colectivo y baja. Depende de la localidad, depende del tiempo que esté viajando”, indicó.

Apenas dos meses antes del grave accidente ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional 14, la localidad de Campo Viera ya había sido escenario de otro trágico siniestro vial.

En aquella oportunidad, un hombre de 53 años perdió la vida y varias personas resultaron heridas tras un choque frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Provincial 6.

