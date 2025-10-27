Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales con un contundente mensaje: “Ya llegará el momento"

Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales con un contundente mensaje: "Ya llegará el momento"
27 de Octubre de 2025 | 11:06

Escuchar esta nota

Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales luego de generar conmoción y preocupación con su paradero el pasado jueves, cuando su madre Mabel López denunció que la cantante se encontraba desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre, apuntando también contra su pareja, Leandro García Gómez.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó dos videos donde hizo referencia a los miles de mensajes que recibió de sus fanáticos preocupados por su paradero y bienestar. Buscando traer tranquilidad sobre la situación, adelantó que volverá a subirse a los escenarios en los próximos días.

“Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que hace posible que yo ya mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves”, celebró.

En la misma línea, la cantante buscó enfocarse en el lado feliz de su vida, omitiendo hablar sobre lo vivido en su conflictiva relación con Leandro García Gómez: "Sé qué pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex". “1 día a la vez. Los espero”, escribió sobre su video. 

El sábado pasado, la integrante de Bandana publicó una carta abierta donde explica que algunas situaciones que circularon sobre su relación en los últimos días fueron “sacadas de contexto” y que, si bien puede entender la preocupación, siente que no debería de venir de “una compañera” que no sabe nada de ella desde hace años, ni de una “supuesta amiga”. 

Estas últimas declaraciones podrían ser en referencia a los testimonios que Lissa Vera e Ioja hicieron en los medios posteriores al video que la cantante publicó en sus redes sociales para traer calma a sus seguidores, cuando todavía era incierto su paradero. 

