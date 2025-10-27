La Plata: dos roba ruedas oriundos del Conurbano cayeron tras una persecución

Un operativo policial interceptó a dos sujetos con extensos antecedentes, mientras intentaban sustraer neumáticos en la zona del Barrio Norte de La Plata. El hecho, que incluyó persecución y resistencia, quedó en manos de la justicia local.

La detención se concretó en la tarde del lunes sobre la calle 10 entre 36 y 37, tras un control rutinario llevado a cabo por los oficiales motorizados de la Comisaría Segunda de La Plata. Los hombres, de 44 y 45 años, ambos oriundos de Lanús, se movilizaban a bordo de un vehículo Peugeot 408 color blanco.

Durante la requisa del auto, los agentes hallaron herramientas típicamente utilizadas para el robo de ruedas como pinzas corta pernos, tuercas antirrobos, llaves de ajuste y lanzas caseras, lo que llevó a que se los acusara de integrar una banda dedicaban a la modalidad delictiva conocida como “roba ruedas”.

Los detenidos fueron trasladados a disposición de la UFI N.º 7 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Virginia Bravo, con la causa caratulada como “Averiguación de ilícito, roba ruedas, resistencia a la autoridad”.

Los investigadores analizan cámaras de la zona para determinar si Romero y Aguirre participaron de otros hechos bajo la misma modalidad y, además, pericias sobre huellas dactilares fueron solicitadas para sumar pruebas al expediente.