Dictaron conciliación obligatoria en la acería de Berisso y hubo acatamiento de los trabajadores

El Ministerio de Trabajo dictó la medida en el conflicto que afectaba a Acerías Berisso, por lo que los empleados acataron la disposición y evitaron así la ejecución de un pedido de desalojo, que había sido formulado por los dueños de la empresa.

En el marco de la grave crisis económica y laboral que afectaba a la empresa Acerías Berisso, ubicada en la calle 128 entre 61 y 62, hubo un principio de acuerdo tras la intervención del Ministerio, que dictó la conciliación obligatoria.

En el interín de la decisión motorizada por el Ministerio, los trabajadores desocuparon la fábrica y se evitó así una escalada en el conflicto, dado que los dueños de la fábrica ya habían formulado previamente un pedido de desalojo.

Días atrás, luego de un nuevo y grave conflicto laboral, los trabajadores decidieron tomar la fábrica y paralizar totalmente la producción, con el objetivo de presionar por los sueldos adeudados y su futuro laboral.

La situación había escalado drásticamente luego de que la fábrica permaneciera cerrada, según el planteo de los trabajadores, durante un mes, sin previo aviso a los empleados, sin abonar los salarios correspondientes y sin ofrecer respuestas al personal sobre la situación.

El acatamiento de la conciliación obligatoria abre ahora un espacio formal de negociación entre la empresa, los trabajadores y el sindicato, bajo la órbita del Ministerio, con el objetivo de regularizar la situación laboral y el pago de los sueldos que motivaron la protesta inicial.