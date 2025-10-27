Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

Al final del primer tiempo, Barracas le gana 1 a 0 a Boca tras un golazo de Insúa

Al final del primer tiempo, Barracas le gana 1 a 0 a Boca tras un golazo de Insúa

fotobaires

27 de Octubre de 2025 | 16:26

En el arranque del encuentro, Rafael Barrios, el defensor de Barracas Central tuvo un fuerte cruce con Miguel Merentiel y fue amonestado. Desde Boca piden tarjeta roja por un supuesto manotazo del marcador central contra la cabeza del uruguayo.

Luego de varios minutos de tensión, a pesar de los constantes reclamos de Boca pidiendo roja para Rafael Barrios, Nicolás Lamolina dio la continuidad del juego. Iván Tapia y Leandro Paredes fueron amonestados. El mediocampista del Xeneize llegó a la quinta amarilla y se perderá el próximo partido contra Estudiantes. De esta manera, aseguró su presencia en el Superclásico contra River en la fecha 15.

En el minuto 13, el capitán del Guapo, Iván Tapia, que fue amonestado en los primeros minutos por discutir con Paredes, recibió una segunda amarilla por una falta sobre el jugador de la selección argentina.

A los 19 minutos, Rodrigo Insúa sacó un potente remate desde tres cuartos del campo de Boca y, ante un Agustín Marchesín que no pudo reaccionar, la pelota ingresó en el ángulo.

Para la media hora de juego, el Guapo se replegó cerca de su área y busca golpear con ataques directos, mientras que el Xeneize controla la posesión del balón e intenta romper el bloque defensivo del local.

 

LE PUEDE INTERESAR

Rosario Central descubrió el busto de Miguel Ángel Russo y cumplió su última voluntad

LE PUEDE INTERESAR

La "guillotina" del fútbol argentino no para: Cuántos técnicos se fueron en el año
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

fotobaires

fotobaires

fotobaires

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

Mayra Mendoza perdió votos en Quilmes, pero igual agitó la interna Cristina-Kicillof

Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Últimas noticias de Deportes

Rosario Central descubrió el busto de Miguel Ángel Russo y cumplió su última voluntad

La "guillotina" del fútbol argentino no para: Cuántos técnicos se fueron en el año

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Los objetivos por cumplir para el Pincha
Policiales
Graf fue sobreseído por el crimen de Diego Fernández Lima
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
VIDEO. Cayó un micro a un arroyo: hubo 9 muertos y más de 30 heridos
VIDEO. Un incidente vial pudo terminar mal en Berisso
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
La Ciudad
“Rompieron toda la calle”: reclamo por el mal estado en una cuadra de Arturo Seguí
En Gambier: por una obra de ABSA, una jubilada no puede salir ni a la vereda de su casa
Peligro: una rama sostenida por cables en un barrio de La Plata
Dictaron conciliación obligatoria en la acería de Berisso y hubo acatamiento de los trabajadores
Ciclo de Arte en la Casa de Cultura de la AMP
Política y Economía
Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
JP Morgan prevé “ciclo virtuoso” en los mercados y fuerte caída del riesgo país tras el triunfo oficialista
Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno
Tras el triunfo libertario, Milei dijo que "lo peor ya pasó" y habló de los cambios en el Gabinete
El voto del campo bonaerense, pueblo por pueblo: uno de los pilares de la remonatada libertaria
Espectáculos
Nancy Pazos expuso una fake news de Yanina Latorre tras una chicana de la panelista: "¿Ya sacaste el pasaje?"
La pareja del José Sosa: Camila Homs mostró cómo avanza su embarazo y enterneció a sus seguidores
El mensaje del abogado platense Fernando Burlando tras los resultados de las elecciones
"Víctima de alto riesgo": los detalles del duro informe de la Oficina de Violencia de Género por lo sucedido con Lourdes Fernández
De panelista a diputada: Virginia Gallardo dio su parecer luego de haber sido electa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla