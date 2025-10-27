Al final del primer tiempo, Barracas le gana 1 a 0 a Boca tras un golazo de Insúa

En el arranque del encuentro, Rafael Barrios, el defensor de Barracas Central tuvo un fuerte cruce con Miguel Merentiel y fue amonestado. Desde Boca piden tarjeta roja por un supuesto manotazo del marcador central contra la cabeza del uruguayo.

Luego de varios minutos de tensión, a pesar de los constantes reclamos de Boca pidiendo roja para Rafael Barrios, Nicolás Lamolina dio la continuidad del juego. Iván Tapia y Leandro Paredes fueron amonestados. El mediocampista del Xeneize llegó a la quinta amarilla y se perderá el próximo partido contra Estudiantes. De esta manera, aseguró su presencia en el Superclásico contra River en la fecha 15.

En el minuto 13, el capitán del Guapo, Iván Tapia, que fue amonestado en los primeros minutos por discutir con Paredes, recibió una segunda amarilla por una falta sobre el jugador de la selección argentina.

A los 19 minutos, Rodrigo Insúa sacó un potente remate desde tres cuartos del campo de Boca y, ante un Agustín Marchesín que no pudo reaccionar, la pelota ingresó en el ángulo.

Para la media hora de juego, el Guapo se replegó cerca de su área y busca golpear con ataques directos, mientras que el Xeneize controla la posesión del balón e intenta romper el bloque defensivo del local.