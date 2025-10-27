Al final del primer tiempo, Barracas le gana 1 a 0 a Boca tras un golazo de Insúa

Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Así quedó el mapa del Congreso: LLA con el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Dictaron conciliación obligatoria en la acería de Berisso y hubo acatamiento de los trabajadores
Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno
¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
Barracas, con uno menos por la roja a Tapia, le gana 1 a 0 a Boca tras un golazo de Insúa
Nancy Pazos expuso una fake news de Yanina Latorre tras una chicana de la panelista: "¿Ya sacaste el pasaje?"
Tras el triunfo libertario, Milei dijo que "lo peor ya pasó" y habló de los cambios en el Gabinete
La Plata sin agua este lunes: a qué zona afectan las obras de Absa
La pareja del José Sosa: Camila Homs mostró cómo avanza su embarazo y enterneció a sus seguidores
Capuchas, precintos y miedo: despiertan a una familia para sacarle todo
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”
¡Qué frío en La Plata! En los umbrales de noviembre volvieron las temperaturas de invierno y las camperas
Marcelo Tinelli sobre el triunfo de La Libertad Avanza: “Hasta que no termine esto..."
Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales con un contundente mensaje: “Ya llegará el momento"
Se cayó un enorme árbol en la avenida del Bosque y llegar a Berisso y Ensenada fue un caos
Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años
Con los profesores y puja en 4 facultades, se abre el calendario electoral en la UNLP
Los números del Cartonazo: pozo de $6 millones, línea de $300 mil y un auto 0KM o $20 millones
Todo listo para el juicio oral contra un ex futbolista de Estudiantes por un presunto abuso
En noviembre, viajar en colectivo será más caro: otra suba del boleto
Los números de la suerte del lunes 27 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Desmayaron a golpes a un hombre para quitarle una moto en Los Hornos
VIDEO. Votar a los 103: la “Mirtha” platense que no se pierde una elección
Bessent saludó a Milei y aseguró que el país "se encamina hacia un futuro económico brillante"
La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%
En el arranque del encuentro, Rafael Barrios, el defensor de Barracas Central tuvo un fuerte cruce con Miguel Merentiel y fue amonestado. Desde Boca piden tarjeta roja por un supuesto manotazo del marcador central contra la cabeza del uruguayo.
Luego de varios minutos de tensión, a pesar de los constantes reclamos de Boca pidiendo roja para Rafael Barrios, Nicolás Lamolina dio la continuidad del juego. Iván Tapia y Leandro Paredes fueron amonestados. El mediocampista del Xeneize llegó a la quinta amarilla y se perderá el próximo partido contra Estudiantes. De esta manera, aseguró su presencia en el Superclásico contra River en la fecha 15.
En el minuto 13, el capitán del Guapo, Iván Tapia, que fue amonestado en los primeros minutos por discutir con Paredes, recibió una segunda amarilla por una falta sobre el jugador de la selección argentina.
A los 19 minutos, Rodrigo Insúa sacó un potente remate desde tres cuartos del campo de Boca y, ante un Agustín Marchesín que no pudo reaccionar, la pelota ingresó en el ángulo.
Para la media hora de juego, el Guapo se replegó cerca de su área y busca golpear con ataques directos, mientras que el Xeneize controla la posesión del balón e intenta romper el bloque defensivo del local.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
