Un incidente vial pudo terminar mal en Berisso

Vivimos tiempos de poca tolerancia, en donde siempre la violencia acecha. Un incidente de tránsito, una discusión en la fila del supermercado o una mirada que alguien considera fuera de lugar, pueden transformarse, en cuestión de segundos, en una pelea o en una reacción intempestiva.

La tensión social parece estar siempre al borde del estallido y cada día se acumulan ejemplos que lo confirman.

Uno de ellos pasó en estas últimas horas en la ciudad de Berisso, donde un automovilista, con un coche importado, hizo una mala maniobra, chocó un taxi estacionado y, cuando el dueño del vehículo de alquiler salió a recriminar su acción, se lo llevó puesto arriba del capot.

Todo en medio de una cuadra todavía anegada por las últimas lluvias.

En redes sociales circulan este tipo de videos, donde la ira cotidiana se vuelve espectáculo y lo que antes podía resolverse con un insulto o un gesto, hoy muchas veces termina con golpes, empujones o alguien siendo arrastrado por el suelo.

Los especialistas coinciden en que la falta de contención emocional, el estrés económico y la sensación generalizada de frustración son ingredientes que alimentan este clima de crispación.

“La gente reacciona con impulsos desmedidos porque vive saturada, agotada y sin herramientas para tramitar la bronca”, advierte una corriente mayoritaria.

Las escenas de violencia, cada vez más frecuentes, no solo se repiten en las grandes ciudades. En barrios, rutas y pueblos del interior también se multiplican los enfrentamientos espontáneos, donde los protagonistas pasan de la palabra al golpe en segundos.