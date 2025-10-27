Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

La Plata sin agua este lunes: a qué zona afectan las obras de Absa

27 de Octubre de 2025 | 13:06

Un sector de La Plata se encuentra sin agua este lunes. Según informó Absa, durante la jornada de hoy se realizan tareas sobre la perforación de agua ubicada en la intersección de las calles 155 y 520.

"Los trabajos se centran en el reemplazo de la electrobomba que presentó fallas en su accionar", indicó la empresa. Y agregó que "!a raíz de ello, está afectada con baja presión la red de agua el sector delimitado por las calles 155 a 161; y de 520 a 526".

En es sentido, aseguraron que "se recomienda cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio". 

