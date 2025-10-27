La Plata sin agua este lunes: a qué zona afectan las obras de Absa

Un sector de La Plata se encuentra sin agua este lunes. Según informó Absa, durante la jornada de hoy se realizan tareas sobre la perforación de agua ubicada en la intersección de las calles 155 y 520.

"Los trabajos se centran en el reemplazo de la electrobomba que presentó fallas en su accionar", indicó la empresa. Y agregó que "!a raíz de ello, está afectada con baja presión la red de agua el sector delimitado por las calles 155 a 161; y de 520 a 526".

En es sentido, aseguraron que "se recomienda cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio".