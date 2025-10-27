La pareja del José Sosa: Camila Homs mostró cómo avanza su embarazo y enterneció a sus seguidores

Camila Homs compartió en sus la escapada romántica que hizo junto al principito José Sosa.

Así, Camila sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación en su Instagram en la que mostró cómo avanza su embarazo.

Homs, espera a su primera hija con José Sosa, el jugador de Estudiantes con el que empezó su historia de amor a principios del 2023

Tal como contó en sus redes sociales, Cami se tomó unos días para desconectar junto a su pareja al lado de la playa. “Escapadita de a tres”, dijo por su novio y la beba en camino.

En la imágen que compartió se puede ver su panza de embarazo. Por eso, varias de sus seguidoras le dejaron tiernos mensajes por el presente que atraviesa la influencer.

Asimismo, Camila Homs y José Sosa ya eligieron el nombre de su beba. Recordemos que, a sólo dos meses de anunciar el embarazo, decidieron que la nena se llame Aitana. Su origen es español, aunque se puso muy de moda en Latinoamérica gracias a una cantante.