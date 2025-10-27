En Gambier: por una obra de ABSA, una jubilada no puede salir ni a la vereda de su casa

Una jubilada de Gambier hace “seis meses” que espera que ABSA repare un arreglo en la puerta de su casa para poder desplazarse, al menos, por su vereda.

El inconveniente se ubica en 45 entre 132 y 133, indicaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896). “Que ABSA repare esto que hizo hace seis meses. Es un peligro”, reclamó la hija de la jubilada.