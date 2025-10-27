Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Rompieron toda la calle”: reclamo por el mal estado en una cuadra de Arturo Seguí

“Rompieron toda la calle”: reclamo por el mal estado en una cuadra de Arturo Seguí
27 de Octubre de 2025 | 15:59

Frentistas de Arturo Seguí, en la cuadra de 153 entre 408 y 409, reclamaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) que desde la delegación “hace zanjeos y tiran todos los derechos en un camino que usamos todos los vecinos”. 

“Ya no sé a dónde acudir. Rompieron toda la calle que entre los vecinos nos encargamos de arreglar tirando escombros y tenerla más o menos en condiciones”, agregó uno de los frentistas.

 

