“Rompieron toda la calle”: reclamo por el mal estado en una cuadra de Arturo Seguí

Frentistas de Arturo Seguí, en la cuadra de 153 entre 408 y 409, reclamaron al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) que desde la delegación “hace zanjeos y tiran todos los derechos en un camino que usamos todos los vecinos”.

“Ya no sé a dónde acudir. Rompieron toda la calle que entre los vecinos nos encargamos de arreglar tirando escombros y tenerla más o menos en condiciones”, agregó uno de los frentistas.