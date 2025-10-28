Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia

Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y cotiza a $1.500
Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y cotiza a $1.500
Se pone en marcha el próximo viernes
Se conoció el cronograma de pago de los salarios del mes de octubre a los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires.
Así quedó el cronograma, según se informó de manera oficial:
-31 de octubre: Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda.
- 3 de noviembre: ministerios de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
- 4 de noviembre: ministerio de Salud y Caja de Policía.
- 5 de noviembre: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad y de Economía, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fondo Provincial de Puertos, ministerios de Desarrollo Agrario y de Infraestructura y Servicios Públicos, Consejo de la Magistratura, ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno y de Trabajo, Defensoría del Pueblo, ministerio de Comunicación Pública, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de I. Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Ente Administrativo Astilleros Río Santiago, Organismo Provincial De Integración Social y Urbana (OPISU), Poder Legislativo, Universidad Provincial del Sudoeste, Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa "Juan Vucetich" y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.
- 7 de noviembre: Poder Judicial.
- 10 de noviembre: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.
