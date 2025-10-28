Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ

Política y Economía

Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ

Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ
28 de Octubre de 2025 | 11:56

Escuchar esta nota

En el bunker de Fuerza Patria en La Plata, la noche del domingo 26 de octubre fue una de revés: el peronismo sufrió una derrota que cuestiona su estrategia y su conducción nacional. Y en el epicentro del malestar figuró Cristina Kirchner, cuya reacción fue una demostración clara de que la crisis ya no es solo electoral, sino profunda e interna. 

Según La Nación, Kirchner “estalló de furia” contra el gobernador Axel Kicillof, por la decisión de desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires, maniobra que, según su análisis, terminó generando un efecto rebote nacional. La frase “¡Que ahora festeje el desdoblamiento!” fue escuchada por uno de los dirigentes en escena, en tono entre irónico e indignado. 

Pero pese al protagonismo con Kicillof, el malestar no se limita sólo al gobernador: la expresidenta recupera facturas propias. En el círculo interno del PJ ya admiten que “también a ella le pasan facturas por la derrota”. 

Algunos ejes del reproche interno que Kirchner y su entorno articulan son que el desdoblamiento electoral permitido por Kicillof funcionó como estímulo del voto antikirchnerista a nivel nacional; que la armadura de la lista de diputados nacionales -atribuida a Kirchner- no generó “enamoramiento” ni compromiso en varias intendencias bonaerenses; y que los intendentes del PJ en la provincia aportaron poco al operativo eleccionario: “Si vos vas por la Panamericana o el Camino del Buen Ayre, todavía están los carteles del 7 de septiembre”, lanzó un dirigente. 

Deja entrever para el futuro que en el kirchnerismo ya admiten que “hoy no tenemos candidato a presidente”. El plan que había comenzado a dibujarse con Kicillof parece haber quedado en pausa. 

“Lo que sí es necesario es repensar el peronismo”, confiesan en el PJ bonaerense. La derrota obliga a reflexionar sobre organización, base territorial, y vínculo con el electorado.  Y la tensión entre el eje Kirchner–Kicillof, el rol de los intendentes, y la división de responsabilidades indica que el partido se halla ante un momento de reacomodamiento.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nro. RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

