Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ

Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y ya superó los $1.500
Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y ya superó los $1.500
VIDEO. "La Toretto" estuvo en los Tribunales platenses en una audiencia clave camino al juicio
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
"Bomba de frío" en La Plata: la térmica bajó a 3ºC y se espera un martes nublado
Hallan a una mujer inconsciente y con graves quemaduras en su cuerpo en Berisso
Último día para presentar reclamos por las elecciones del domingo: cuándo arranca el escrutinio definitivo en La Plata
VIDEO. Quemacoches en La Plata: temor en Zona Norte por incendios de autos durante esta madrugada
VIDEO.- El drama del club de La Plata que sufrió más de veinte robos en lo que va del año
Tren Roca: una falla técnica complicó esta mañana a los pasajeros del ramal La Plata
Messi no confirma su participación en el Mundial: "Lo evaluaré día a día, sería extraordinario estar"
Qué pasará con Leandro García Gómez, el secuestrador de Lourdes Fernández
Alejandra Maglietti volvió a Bendita TV y se emocionó al presentar a su bebe Manuel
Quirno asume como nuevo canciller aunque Milei demora la redefinición del Gabinete
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Tan Biónica anunció el lanzamiento de su nuevo disco, el video de la noticia
Se define hoy el Súper Cartonazo por $6 millones, línea de $300 mil y chance de un auto 0KM o $20 millones
Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En el bunker de Fuerza Patria en La Plata, la noche del domingo 26 de octubre fue una de revés: el peronismo sufrió una derrota que cuestiona su estrategia y su conducción nacional. Y en el epicentro del malestar figuró Cristina Kirchner, cuya reacción fue una demostración clara de que la crisis ya no es solo electoral, sino profunda e interna.
Según La Nación, Kirchner “estalló de furia” contra el gobernador Axel Kicillof, por la decisión de desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires, maniobra que, según su análisis, terminó generando un efecto rebote nacional. La frase “¡Que ahora festeje el desdoblamiento!” fue escuchada por uno de los dirigentes en escena, en tono entre irónico e indignado.
Pero pese al protagonismo con Kicillof, el malestar no se limita sólo al gobernador: la expresidenta recupera facturas propias. En el círculo interno del PJ ya admiten que “también a ella le pasan facturas por la derrota”.
Algunos ejes del reproche interno que Kirchner y su entorno articulan son que el desdoblamiento electoral permitido por Kicillof funcionó como estímulo del voto antikirchnerista a nivel nacional; que la armadura de la lista de diputados nacionales -atribuida a Kirchner- no generó “enamoramiento” ni compromiso en varias intendencias bonaerenses; y que los intendentes del PJ en la provincia aportaron poco al operativo eleccionario: “Si vos vas por la Panamericana o el Camino del Buen Ayre, todavía están los carteles del 7 de septiembre”, lanzó un dirigente.
Deja entrever para el futuro que en el kirchnerismo ya admiten que “hoy no tenemos candidato a presidente”. El plan que había comenzado a dibujarse con Kicillof parece haber quedado en pausa.
“Lo que sí es necesario es repensar el peronismo”, confiesan en el PJ bonaerense. La derrota obliga a reflexionar sobre organización, base territorial, y vínculo con el electorado. Y la tensión entre el eje Kirchner–Kicillof, el rol de los intendentes, y la división de responsabilidades indica que el partido se halla ante un momento de reacomodamiento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí