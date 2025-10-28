La descubrieron: María Fernanda Callejón tendría un nuevo amor, la vieron a los besos en un bar

Recordemos que, hace poco más de cuatro meses, María Fernanda Callejón se separó de Fernando Gamboa. Entonces, desde ese momento, no se la volvió a vincular con otro hombre.

Pero, el periodista Pepe Ochoa contó, que la vieron besándose con un joven desconocido y que habrían intentado ocultarse de la mirada pública: "Había subido varias historias y siempre nombraba amigas. Era mentira porque estaba con este chongo, a los besos, en el segundo piso. Pidió privacidad. Él muy fogoso y ella lo histeriqueaba", detalló Pepe Ochoa desde la pantalla chica.

Vale destacar que, María Fernanda Callejón se separó a principios de junio y fue Fernando Gamboa el que lo confirmó en sus redes, en medio de su batalla legal con su ex, Ricky Diotto. "Fue una decisión mía", reveló el ex jugador.

En ese momento, se enojó muchísimo con Ángel de Brito y Pepe Ochoa, quienes habían informado algo diferente: “Él se hartó. Se hinchó demasiado. La deja por intensa".

Por último, Fernanda Gamboa también estuvo envuelto en rumores de un nuevo romance. "Se llama Vicky y no es famosa. Le puso un posteo, que después borró, donde escribió ‘la rubiecita del amor’", contaron en la tele.