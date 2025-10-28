Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y cotiza a $1.500
Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y cotiza a $1.500
VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses
Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ
"Bomba de frío" en La Plata: tras una térmica por debajo de 3ºC , cómo sigue el tiempo
Último día para presentar reclamos por las elecciones del domingo: cuándo arranca el escrutinio definitivo en La Plata
Hallan a una mujer inconsciente y con graves quemaduras en su cuerpo en Berisso
VIDEO. Quemacoches en La Plata: temor en Zona Norte por incendios de autos durante esta madrugada
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
VIDEO.- El drama del club de La Plata que sufrió más de veinte robos en lo que va del año
Tren Roca: una falla técnica complicó esta mañana a los pasajeros del ramal La Plata
Messi no confirma su participación en el Mundial: "Lo evaluaré día a día, sería extraordinario estar"
Qué pasará con Leandro García Gómez, el secuestrador de Lourdes Fernández
Violencia de género: prisión preventiva para Agustín Raimondo, dueño de una radio de La Plata
La descubrieron: María Fernanda Callejón tendría un nuevo amor, la vieron a los besos en un bar
Alejandra Maglietti volvió a Bendita TV y se emocionó al presentar a su bebe Manuel
Quirno asume como nuevo canciller aunque Milei demora la redefinición del Gabinete
Cónclave vecinal en un barrio de La Plata por una abundante pérdida de agua de ABSA
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Tan Biónica anunció el lanzamiento de su nuevo disco, el video de la noticia
Se define hoy el Súper Cartonazo por $6 millones, línea de $300 mil y chance de un auto 0KM o $20 millones
Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Tribunal Oral Criminal N°1 de La Plata resolvió este martes negar la excarcelación solicitada por la defensa de Agustín Raimondo, el dueño y director de una radio local que se encuentra detenido desde mediados de octubre. La decisión se conoció cerca del mediodía y confirma que el acusado de violencia de género contra quien era su pareja seguirá preso mientras avanza la causa judicial en su contra. En otras palabras, prisión preventiva.
Raimondo había sido arrestado días atrás luego de presentarse voluntariamente ante la fiscalía, en el marco de una investigación que lo tiene imputado por lesiones graves doblemente agravadas, cometidas en un contexto de violencia de género, y por desobediencia judicial -acercamiento hacia la hija de ambos-. Según la información difundida, existen al menos tres causas acumuladas que fueron elevadas a juicio y que forman parte del expediente que analiza la justicia penal platense.
El tribunal consideró que el pedido de libertad debía ser rechazado debido a la gravedad de los hechos atribuidos y al riesgo procesal que implica su liberación, teniendo en cuenta la naturaleza de las denuncias y los informes periciales incorporados al expediente. Las pruebas, entre ellas testimonios y pericias psicológicas y psiquiátricas, fueron consideradas suficientes para sostener la continuidad de la medida de detención.
Mientras tanto, el acusado continuará detenido y a disposición del Tribunal Oral Criminal N°1 de La Plata, que será el encargado de definir los próximos pasos del proceso judicial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí