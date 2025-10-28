El Tribunal Oral Criminal N°1 de La Plata resolvió este martes negar la excarcelación solicitada por la defensa de Agustín Raimondo, el dueño y director de una radio local que se encuentra detenido desde mediados de octubre. La decisión se conoció cerca del mediodía y confirma que el acusado de violencia de género contra quien era su pareja seguirá preso mientras avanza la causa judicial en su contra. En otras palabras, prisión preventiva.

Raimondo había sido arrestado días atrás luego de presentarse voluntariamente ante la fiscalía, en el marco de una investigación que lo tiene imputado por lesiones graves doblemente agravadas, cometidas en un contexto de violencia de género, y por desobediencia judicial -acercamiento hacia la hija de ambos-. Según la información difundida, existen al menos tres causas acumuladas que fueron elevadas a juicio y que forman parte del expediente que analiza la justicia penal platense.

El tribunal consideró que el pedido de libertad debía ser rechazado debido a la gravedad de los hechos atribuidos y al riesgo procesal que implica su liberación, teniendo en cuenta la naturaleza de las denuncias y los informes periciales incorporados al expediente. Las pruebas, entre ellas testimonios y pericias psicológicas y psiquiátricas, fueron consideradas suficientes para sostener la continuidad de la medida de detención.

Mientras tanto, el acusado continuará detenido y a disposición del Tribunal Oral Criminal N°1 de La Plata, que será el encargado de definir los próximos pasos del proceso judicial.