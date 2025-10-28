Le dieron por perdido el partido a los jujeños

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer ayer su fallo respecto al escandaloso partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, por la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.
El encuentro, que había sido suspendido hace ocho días por las amenazas de dirigentes jujeños al árbitro Lucas Comesaña, fue dado por perdido para el conjunto local.
El resultado oficial quedó 3-0 a favor del “Aurinegro”, que además llega con ventaja deportiva a la revancha.
