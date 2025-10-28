VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" cuando salía de Tribunales tras una audiencia clave

Felicitas Alvite estuvo presente esta mañana en la audiencia clave preliminar al debate que se desarrolló en los Tribunales de La Plata. Y a la salida, optó por prácticamente no formular ningún tipo de declaración.

Mientras se retiraba, un periodista de EL DIA le formuló algunas preguntas a la acusada de la muerte de Walter Armand, registrada luego del siniestro vial ocurrido el 12 de abril de 2024 en 13 y 532.

"Alvite, Felicitas, ¿querés hablar?", le consultó el cronista. "No, disculpá, te agradezco", fue la respuesta.

"¿Querés decir unas palabras de lo que ha sido la audiencia?", volvió a intentar buscando una declaración mientras caminaba alejándose del lugar. "¿Has hablado con la familia de Walter? ¿Has tenido la oportunidad de pedirles disculpas?", fue el último intento de obtener alguna otro testimonio.

Sin embargo el "no, disculpá, te agradezco" del comienzo terminarían siendo las únicas palabras tras la salida de los Tribunales.