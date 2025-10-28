Cónclave vecinal en un barrio de La Plata por una abundante pérdida de agua de ABSA

Desde el mes de mayo una pérdida de agua tiene a maltraer a los vecinos de la cuadra de 71 entre 12 y 13. Las consecuencias de lo que suponen es una avería de la red de ABSA, según enumeraron, son acera resbaladiza, derroche, acumulación de mugre y deterioro de la vereda.

Incluso señalaron que días atrás "se cayó una señora y sufrió un fuerte golpe", lo que resultó la gota que rebasó el vaso.

Por ese motivo, y ante la falta de respuestas de la empresa que administra el servicio del agua, en la mañana de este martes los frentistas mantuvieron una reunión para poner en común los problemas derivados de la filtración y para pedir una vez más que ABSA ponga cartas en el asunto.

"Hemos realizado decenas de reclamo. Acá vive una mujer discapacitada que necesita la vereda en condiciones. Además, se cayó una mujer y se puso al tanto a ABSA. En mi caso tengo 18 reclamos realizados desde mayo, cuando empezó la pérdida. Y la respuesta es que el problema ya se arregló. Es mentira", enfatizaron los vecinos en medio de la bronca.