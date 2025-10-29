Los cambios que se vienen en el Gabinete: las salidas confirmadas y los nombres que suenan

El presidente Javier Milei emprendió una reestructuración de su equipo de Gobierno luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en la que se registran ya varias bajas confirmadas y reemplazos en puerta en áreas clave. La decisión obedece al triunfo categórico del oficialismo y al objetivo de “oxigenar” la gestión para encarar la segunda mitad del mandato, según fuentes de Casa Rosada.

Luego de la repentina salida de Gerardo Werthein -quien se desempeñaba como Canciller- unos días antes de la elección, se suma el caso de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Nacional, cuya salida se da de forma inminente y se estima que asumirá una banca legislativa de la Ciudad de Buenos Aires.

También, Luis Petri, ministro de Defensa, quien también tiene su renuncia “cantada” para asumir como legislador, lo que abre su reemplazo en la cartera. Otro caso es el de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, cuya salida ha sido anunciada en las últimas semanas, pero se conoció que seguirá en el cargo hasta febrero por pedido del Presidente.

Sobre los reemplazos, se supo que Pablo Quirno juró como nuevo canciller y se estima que Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad Nacional, se convierta en la sucesora de Patricia Bullrich. La designación ya goza de consenso en el entorno libertario.

En Comunicación y Medios, se menciona que Manuel Adorni dejará su puesto para asumir como legislador, lo que abriría la puerta a un periodista de Casa Rosada que lo reemplazaría.

El presidente Milei había anticipado que la elección del 26 de octubre marcaría un antes y un después en su gestión. Según fuentes cercanas, afirmó que “una vez conocidos los números voy a ver qué entramado necesito para lograr los objetivos” de su programa.

La reconfiguración obedece a varios factores: el resultado electoral ofreció al oficialismo una mayor legitimidad y poder de negociación con el Congreso. Además, la necesidad de consolidar reformas “de segunda generación”, como las laborales, tributarias y previsionales. A su vez, las tensiones internas del espacio: el círculo de asesores, en especial Santiago Caputo y los Menem, empuja cambios en la dinámica de poder dentro del Ejecutivo.

De esa forma, en los próximos días se esperan anuncios oficiales del nuevo gabinete o al menos del grueso de cambios. Se estima que las modificaciones se implementarán recién el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y comience el nuevo período parlamentario.

Aunque no se anticipó un “recambio total”, sí se desprende que algunas carteras serán reorganizadas, reemplazadas o fusionadas, para darle un nuevo perfil al Ejecutivo y responder al desafío de gobernabilidad emergente tras la elección.