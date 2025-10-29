Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Política y Economía

Los cambios que se vienen en el Gabinete: las salidas confirmadas y los nombres que suenan

Los cambios que se vienen en el Gabinete: las salidas confirmadas y los nombres que suenan
29 de Octubre de 2025 | 19:07

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei emprendió una reestructuración de su equipo de Gobierno luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, en la que se registran ya varias bajas confirmadas y reemplazos en puerta en áreas clave. La decisión obedece al triunfo categórico del oficialismo y al objetivo de “oxigenar” la gestión para encarar la segunda mitad del mandato, según fuentes de Casa Rosada. 

Luego de la repentina salida de Gerardo Werthein -quien se desempeñaba como Canciller- unos días antes de la elección, se suma el caso de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Nacional, cuya salida se da de forma inminente y se estima que asumirá una banca legislativa de la Ciudad de Buenos Aires. 

También, Luis Petri, ministro de Defensa, quien también tiene su renuncia “cantada” para asumir como legislador, lo que abre su reemplazo en la cartera. Otro caso es el de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, cuya salida ha sido anunciada en las últimas semanas, pero se conoció que seguirá en el cargo hasta febrero por pedido del Presidente.

Sobre los reemplazos, se supo que Pablo Quirno juró como nuevo canciller y se estima que Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad Nacional, se convierta en la sucesora de Patricia Bullrich. La designación ya goza de consenso en el entorno libertario. 

En Comunicación y Medios, se menciona que Manuel Adorni dejará su puesto para asumir como legislador, lo que abriría la puerta a un periodista de Casa Rosada que lo reemplazaría. 

El presidente Milei había anticipado que la elección del 26 de octubre marcaría un antes y un después en su gestión. Según fuentes cercanas, afirmó que “una vez conocidos los números voy a ver qué entramado necesito para lograr los objetivos” de su programa. 

LE PUEDE INTERESAR

En Provincia, el PRO volvió a insistir con la Boleta Única

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno actualiza hasta un 35% las prestaciones para discapacidad

La reconfiguración obedece a varios factores: el resultado electoral ofreció al oficialismo una mayor legitimidad y poder de negociación con el Congreso. Además, la necesidad de consolidar reformas “de segunda generación”, como las laborales, tributarias y previsionales. A su vez, las tensiones internas del espacio: el círculo de asesores, en especial Santiago Caputo y los Menem, empuja cambios en la dinámica de poder dentro del Ejecutivo.

De esa forma, en los próximos días se esperan anuncios oficiales del nuevo gabinete o al menos del grueso de cambios. Se estima que las modificaciones se implementarán recién el 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores y comience el nuevo período parlamentario. 

Aunque no se anticipó un “recambio total”, sí se desprende que algunas carteras serán reorganizadas, reemplazadas o fusionadas, para darle un nuevo perfil al Ejecutivo y responder al desafío de gobernabilidad emergente tras la elección.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente

IPS cuándo cobro: mañana arranca el pago de haberes a jubilados bonaerenses

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"

Preocupación por la deuda con los empleados

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof
Últimas noticias de Política y Economía

Lisandro Hourcade: "Mientras otros espacios gritan y cruzan acusaciones, nosotros escuchamos a los vecinos"

En Provincia, el PRO volvió a insistir con la Boleta Única

El Gobierno actualiza hasta un 35% las prestaciones para discapacidad

Las tasas de los plazos fijos, tras las elecciones: recortes de hasta seis puntos porcentuales
Policiales
Detuvieron a un hombre en Los Hornos por maltrato animal
Provincia inhabilitó a conductora que arrastró a un joven tras un choque en la vía pública
VIDEO.- El papá de un futbolista famoso preso en La Plata: así fue uno de los robos de la banda
El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva
Avanza en La Plata el juicio contra el masajista: "Nada hace pensar que las víctimas mienten", dijo la psicóloga
Información General
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Deportes
Confirmaron la fecha 15: día y hora para Tigre vs Estudiantes, Gimnasia vs Vélez y el Superclásico
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
Enzo Pérez, como la Gata Fernández: acusan al representante de tambien "estafar" al ex Estudiantes
Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán
Presente y futuro del Barba Domínguez
Espectáculos
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
"Fue atacada": More Rial tuvo una noche de terror en la cárcel y su abogado reclamó "falta de atención médica"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla