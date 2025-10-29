VIDEO. Revuelo en una escuela de Ensenada: alumnas a las piñas y acusación a una auxiliar

Una gran indignación se generó tras la pelea desatada en la Escuela Técnica Nº2 de Ensenada. El violento episodio, que fue registrado por un celular, registró el momento en el que los golpes eran alentados por la presunta auxiliar de la institución educativa, madre de una de las dos adolescentes.

La mujer, que se desempeñaría en la Escuela Técnica Nº 2, fue identificada luego de los insultos, la incitación y también grabar la agresión, en lugar de intervenir para detenerla.

El hecho tuvo lugar a metros de la escuela, donde la adolescente denunciante fue citada bajo engaño, según su familia, con el pretexto de “jugar”, y se encontró con la agresora y su madre. Durante el episodio, la adulta profirió frases como "No le importás a tu mamá, sino estaría acá" mientras alentaba los golpes.

La causa fue remitida a la Justicia tras la presentación formal de la familia de la víctima, que ya denunció además haber recibido “amenazas y comentarios discriminatorios”.

En base a las primeras informaciones, la auxiliar no habría recibido ninguna sanción, sino que fue trasladada a otra institución. Ante ello, la familia de la adolescente agredida lamento la medida que no impide el contacto con otros menores.