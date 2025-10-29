Súper Cartonazo: expectativa por $ 8 millones

El Súper Cartonazo que se jugó esta semana por un premio de $6.000.000 quedó vacante y para la ronda que viene el pozo llega a los $8.000.000.

Así, sumará dos millones en lugar de uno, como ocurre habitualmente. Además, sigue la chance de ganar $300.000 por la línea y un auto 0Km o $20.000.000 si se presentan 5 cupones que se publican todos los domingos.

EL POZO PRINCIPAL

De este modo, el pozo principal del juego tradicional de EL DIA pasa a tener $8.000.000 en la jugada que comienza mañana, con la entrega del cartón junto a la edición impresa de EL DIA.

Desde el viernes y hasta el martes se publican los números (del 00 al 89 y sin repeticiones) en la edición impresa de EL DIA, como así también en la edición digital (eldia.com).

De este modo, quien logre sumar 15 aciertos se transforma en el ganador del juego.

LA POSIBILIDAD DEL AUTO

Si el ganador presenta el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos, que ya se publican desde el mes pasado los domingos en el diario EL DIA, podrá elegir entre un auto cero kilómetro (Renault modelo Kwid Zen 1.0 L.) u optar por $20.000.000.

En caso que al mismo tiempo se presenten dos o más ganadores del pozo principal con los cinco cupones, se repartirá el pozo de 20 millones de pesos en partes iguales.

El pozo récord del Súper Cartonazo llegó a sumar 10.000.000 de pesos, premio que fue ganado por dos lectores, que se llevaron 5.000.000 de pesos cada uno, en los primeros días de septiembre.

Los ganadores de los pozos millonarios del Súper Cartonazo aseguraron que con esos premios planificaron viajes, reparaciones o remodelaciones en sus viviendas, cumplir con compromisos, y algunos también lo utilizaron para ahorrar, entre otros destinos que difundieron los afortunados lectores.

LA ÚLTIMA GANADORA DE LA LÍNEA

Lorena Anahí Rivarola, de 35 años, fue la última de las participantes que se quedó con el pozo de la línea.

Al momento de recibir el precio, la ganadora contó que juega junto a su marido, desde hace más de tres meses y se consideró afortunada en el juego porque en otros certámenes también obtuvo premios. Empezó a jugar al Súper Cartonazo hace tres meses porque el marido le insistió en jugarlo.

“No tenemos nada pensado en relación a qué vamos a hacer con el dinero. Quizás salimos con los niños. Tengo cuatro hijos en total, los más grandes ya no viven conmigo pero los más chiquitos sí. Así que seguramente salgamos todos”, dijo en su momento.

Esta modalidad comenzó a principios de este mes y tuvo cuatro ganadores. Tres se llevaron 100.000 pesos y Rivarola 300.000 pesos. A su vez, es importante aclarar que a diferencia del premio principal, el pozo del premio de línea no es acumulable.