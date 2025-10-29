Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante, con súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Espectáculos

Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”

Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
29 de Octubre de 2025 | 16:03

Escuchar esta nota

Cinthia Fernández vuelve a dar de qué hablar al viralizarse un video de ella promocionando servicios de asesoramiento legal de parte de ella y de "su equipo de abogados” en su cuenta de Instagram. 

En el video, la mediática habla a cámara y dice: “Si chocaste o tuviste algún accidente, no putees, no te amargues, porque de este mal trago podés recuperar lo que perdiste y te aseguro que mucho más. Llevar tu accidente de tránsito con mi equipo de abogados te puede hacer ganar mucho más dinero que con cualquier aseguradora”.

El martes en Sálvese quien pueda, Yanina Latorre tocó el tema y puso en duda la “legalidad” detrás de la promoción de la futura abogada, ya que aún no cuenta con la matrícula que necesita para ejercer casos. “Consulté con un abogado y me dijo que lo que está haciendo es ejercicio ilegal del derecho”, contó la conductora. “Cuando entras a ese teléfono, dice: 'Info de empresa, accidentes de tránsito'. Y la foto es de ella con el novio. El tipo (por su novio Roberto Castillo) la está llevando a lo peor del mundo”, opinó.

Para consultar la situación, se comunicaron con la abogada Valeria Carredas quien no ocultó su indignación al posteo de Fernández: "Estoy sorprendida, estoy indignada. ¿Sabes cómo va a terminar esto? Va a terminar perdiendo la matrícula el novio de Cinthia Fernández. ¿Por qué? Porque el Colegio de Abogados te prohíbe taxativamente, cuando vos tenés matrícula y sos abogado como Castillo, su pareja, promocionarte o utilizar a terceros para captar clientes", explicó la letrada

“Él está haciendo una publicidad engañosa que la tiene prohibida. Lo más grave es lo que dijo Yanina, acá hay ejercicio ilegal de la profesión”, sumó. Además, adelantó que dos personas se comunicaron con ella para denunciar las prácticas de la influencer: "El código pena a todo aquel que se hace pasar por una profesión que no tiene, porque en un médico el riesgo es la vida o la muerte. Pero en este caso el riesgo es justamente quedar bien o mal en un juicio cuando no estás bien patrocinado, cuando no es un abogado el que te está llevando el caso".

Por otra parte, la mediática celebró el extenso número de personas que se contactaron con ella para su nuevo proyecto: “Wuau. Esta es la cantidad de consultas que vamos recibiendo en nuestro WhatsApp para representarlos en los accidentes de tránsito. Gracias por apoyarme en este nuevo camino”, escribió en una historia de Instagram.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: asciende a 130 los muertos tras las redadas en favelas contra grupos narcos

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

El Gobierno convocó a los gobernadores y Milei apunta a retomar la mesa de diálogo

La "bomba de frío" no afloja en La Plata: la térmica por debajo de 5ºC y probables chaparrones este miércoles

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: asciende a 130 los muertos tras las redadas en favelas contra grupos narcos

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"

Preocupación por la deuda con los empleados

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi
Últimas noticias de Espectáculos

Denunciaron falta de atención médica a More Rial en la cárcel de Magdalena: "Fue atacada"

VIDEO. El crimen de Fernando Báez Sosa llega a Netflix: cuándo se estrena la serie

Marcelo Tinelli: contundente y filoso mensaje contra Cristina Kirchner en las redes 

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos
Deportes
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
Enzo Pérez, como la Gata Fernández: acusan al representante de tambien "estafar" al ex Estudiantes
Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Policiales
El padre de un futbolista de Racing fue detenido en La Plata tras integrar una banda de "roba ruedas"
Avanza en La Plata el juicio contra el masajista: "Nada hace pensar que las víctimas mienten", dijo la psicóloga
VIDEO. Revuelo en una escuela de Ensenada: alumnas a las piñas y acusación a una auxiliar
Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso
Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa
Información General
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia
La Ciudad
Oficializan el nuevo aumento del boleto de colectivo en La Plata: desde cuándo y las tarifas
VIDEO. La historia de Francisco, el bandoneonista santafesino que le pone melodía a los platenses
Alerta en La Plata: aseguran que funcionan más de 100 jardines de infantes "truchos"
Corte de luz en la zona del Hospital de Niños: que pasó y hasta qué hora estará afectada la zona
Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla