El streaming político-mediático vivió un momento tenso en plena transmisión de Carnaval Stream, el dirigente social Juan Grabois fue empujado al ring y no salió con los puños quietos. Todo partió de una frase lanzada al aire: “¿Quién pidió la renuncia de Cristina Fernández de Kirchner?” — un corte seco que derivó en un cruce directo con Jorge Rial (“yo y todos”, respondió él alzando la voz) y luego en un careo con Fantino: “La renuncia no, jubílenla porque terminan enterrados todos”, escupió Fantino, provocando que Grabois lo frene: “Vos sos del otro palo, no opines”.
La tensión escaló: micrófonos violetas que se vuelan, el “mirá el color de micrófono que tenés” de Fantino, y un Grabois que finge risita pero no se deja.
Y cuando Fantino lo fue a abrazar con los “te tirás arriba de la granada” y “¿por qué hablás tras la derrota?”, el ex candidato no se achicó. “Me la banco, no soy llorón”, retrucó, citando al Che Guevara. Fantino lo frenó al instante: “No me podés citar al Che Guevara, atrasás 60 años”. Y el intercambio siguió subiendo hasta que la moderadora quedó sin salvar la charla.
