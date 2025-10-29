Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Espectáculos

Casi se van a la manos en vivo: lo que no se vio del "carajeo" entre Jorge Rial y Juan Grabois

29 de Octubre de 2025 | 19:43

El streaming político-mediático vivió un momento tenso en plena transmisión de Carnaval Stream, el dirigente social Juan Grabois fue empujado al ring y no salió con los puños quietos. Todo partió de una frase lanzada al aire: “¿Quién pidió la renuncia de Cristina Fernández de Kirchner?” — un corte seco que derivó en un cruce directo con Jorge Rial (“yo y todos”, respondió él alzando la voz) y luego en un careo con Fantino: “La renuncia no, jubílenla porque terminan enterrados todos”, escupió Fantino, provocando que Grabois lo frene: “Vos sos del otro palo, no opines”. 

La tensión escaló: micrófonos violetas que se vuelan, el “mirá el color de micrófono que tenés” de Fantino, y un Grabois que finge risita pero no se deja. 
Y cuando Fantino lo fue a abrazar con los “te tirás arriba de la granada” y “¿por qué hablás tras la derrota?”, el ex candidato no se achicó. “Me la banco, no soy llorón”, retrucó, citando al Che Guevara. Fantino lo frenó al instante: “No me podés citar al Che Guevara, atrasás 60 años”. Y el intercambio siguió subiendo hasta que la moderadora quedó sin salvar la charla.


 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente

IPS cuándo cobro: mañana arranca el pago de haberes a jubilados bonaerenses

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"

Preocupación por la deuda con los empleados

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof
Últimas noticias de Espectáculos

“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara

Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”

Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”

Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
La Ciudad
Corte de luz podría afectar a algunos barrios de La Plata este jueves
Tren Roca con servicio limitado hacia La Plata por accidente
29/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Guerra contra narcos en Brasil y la autocrítica dentro del peronismo tras las elecciones
Tras reiterados reclamos de vecinos de Barrio Norte por una pérdida de agua, ocurrió un accidente
Absa dejó un "desastre" en la vereda de un jubilado: un pozo de 2 metros y el temor a que la tierra ceda
Deportes
En Gimnasia, Zaniratto evalúa dos variantes para visitar a River en el Monumental
Confirmaron la fecha 15: día y hora para Tigre vs Estudiantes, Gimnasia vs Vélez y el Superclásico
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
Enzo Pérez, como la Gata Fernández: acusan al representante de tambien "estafar" al ex Estudiantes
Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán
Policiales
Detuvieron a un hombre en Los Hornos por maltrato animal
Provincia inhabilitó a conductora que arrastró a un joven tras un choque en la vía pública
VIDEO.- El papá de un futbolista famoso preso en La Plata: así fue uno de los robos de la banda
El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva
Avanza en La Plata el juicio contra el masajista: "Nada hace pensar que las víctimas mienten", dijo la psicóloga
Información General
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla