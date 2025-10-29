Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Política y Economía

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"

"No le cayó bien a nadie, estábamos perdiendo la elección", admitió el cosecretario general de la central obrera, Héctor Daer

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
29 de Octubre de 2025 | 09:10

Escuchar esta nota

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer se refirió también al mal resultado electoral del peronismo del domingo pasado y cuestionó a la ex presidenta Cristina Kirchner por haber bailado en el balcón de su departamento en medio de la derrota.

“Una cosa es saludar y otra bailar. No le cayó bien a nadie: estábamos perdiendo la elección”, apuntó el dirigente gremial e intentó justificar la actitud de la ex mandataria con el momento “delicado” que atraviesa el espacio.

“Puede ser producto de que son momentos muy delicados personales y políticos de todos nosotros”, planteó Daer.

En ese marco, el dirigente sindical adelantó que la central obrera rechazará la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei si es para “retroceder” en los derechos adquiridos.

“Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, sentenció Daer en declaraciones radiales.

El referente dijo que la CGT no recibió hasta el momento un borrador oficial con los cambios que el Gobierno planea en la ley laboral, pero advirtió que no será aceptada una modificación que implique pérdida de derechos laborales.

LE PUEDE INTERESAR

Drones, explosivos y decenas de micros: el despliegue de la temible organización narco Comando Vermelho en Río de Janeiro

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno convocó a los gobernadores y Milei apunta a retomar la mesa de diálogo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

Río de Janeiro teñido de sangre: ya son más de 120 los muertos tras las redadas en favelas contra los grupos narcos

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

El Gobierno convocó a los gobernadores y Milei apunta a retomar la mesa de diálogo

La "bomba de frío" no afloja en La Plata: la térmica por debajo de 5ºC y probables chaparrones este miércoles

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

Todas las miradas puestas en el inicio del escrutinio definitivo que puede ser clave en provincia de Buenos Aires

Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi

Preocupación por la deuda con los empleados

VIDEO. Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof
Últimas noticias de Política y Economía

Comenzó el escrutinio definitivo que puede ser clave en Buenos Aires y otras siete provincias

Drones, explosivos y decenas de micros: el despliegue de la temible organización narco Comando Vermelho en Río de Janeiro

El Gobierno convocó a los gobernadores y Milei apunta a retomar la mesa de diálogo

El veranito duró 1 día: el dólar volvió cerca de los $1.500
Espectáculos
Marcelo Tinelli: contundente y filoso mensaje contra Cristina Kirchner en las redes 
Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos
Wanda Nara juega al "desconfío" y se cansó de Maxi López en MasterChef Celebrity
Se filtró de qué trabajaría Morena Rial si llega al arresto domiciliario
Pidieron prisión preventiva de Morena Rial: su abogado confía en conseguir el arresto domiciliario
Policiales
Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Dramático testimonio contra un entrenador
“El Demonio” García estará en todas las audiencias
La causa por otra tragedia vial cambia de instancia
Deportes
Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Preocupación por la deuda con los empleados
Silva no está al 100% y Villalba se perfila para jugar en el Monumental
Información General
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla