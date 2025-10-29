Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer se refirió también al mal resultado electoral del peronismo del domingo pasado y cuestionó a la ex presidenta Cristina Kirchner por haber bailado en el balcón de su departamento en medio de la derrota.

“Una cosa es saludar y otra bailar. No le cayó bien a nadie: estábamos perdiendo la elección”, apuntó el dirigente gremial e intentó justificar la actitud de la ex mandataria con el momento “delicado” que atraviesa el espacio.

“Puede ser producto de que son momentos muy delicados personales y políticos de todos nosotros”, planteó Daer.

En ese marco, el dirigente sindical adelantó que la central obrera rechazará la reforma laboral que propone el gobierno de Javier Milei si es para “retroceder” en los derechos adquiridos.

“Si la reforma laboral es progresiva es una cosa. Nosotros tenemos un concepto de progresión de derechos, pero si es para retroceder no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”, sentenció Daer en declaraciones radiales.

El referente dijo que la CGT no recibió hasta el momento un borrador oficial con los cambios que el Gobierno planea en la ley laboral, pero advirtió que no será aceptada una modificación que implique pérdida de derechos laborales.