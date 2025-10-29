Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso
Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso
La AFA confirmó días, horarios y la terna arbitral para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El Pincha recibirá a Boca y el Lobo visitará a River.
Según confirmaron, por recomendación de la Conmebol, los equipos que participen de etapas finales de torneos continentales, deberán ser programados con la mayor cantidad de descanso posible. Por ello, Banfield vs Lanús y Central Córdoba vs Racing se jugarán el lunes 3 de noviembre.
Viernes 31 de octubre
19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Lucas Pardo
21.15 Newell’s – Unión (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Germán Delfino
AVAR: Julio Fernandez
21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramirez
Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
VAR: Hector Paletta
AVAR: Diego Verlota
Sábado 1° de noviembre
14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Jorge Baliño
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Lucas Comesaña
16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenszi
17.00 Vélez – Talleres (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastian Zunino
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Diego Romero
20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastian Martinez
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Yamil Possi
AVAR: Gisela Bosso
Domingo 2 de noviembre
16.00 Estudiantes – Boca (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Ariel Penel
AVAR: Daiana Milone
18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Erik Grunmann
20.30 River – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 3 de noviembre
16.45 Platense – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Sebastian Pumetti
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Nelson Sosa
16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Martin Desposito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Gastón Suárez
19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Marcos Horticolou
21.15 Belgrano – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Julio Barraza
VAR: Adrian Franklin
AVAR: Sebastian Habib
21.15 Banfield – Lanús (interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura
