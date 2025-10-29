Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia

La AFA confirmó días, horarios y la terna arbitral para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El Pincha recibirá a Boca y el Lobo visitará a River.

Según confirmaron, por recomendación de la Conmebol, los equipos que participen de etapas finales de torneos continentales, deberán ser programados con la mayor cantidad de descanso posible. Por ello, Banfield vs Lanús y Central Córdoba vs Racing se jugarán el lunes 3 de noviembre.

Fecha 14

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Lucas Pardo

21.15 Newell’s – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Germán Delfino

AVAR: Julio Fernandez

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramirez

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Hector Paletta

AVAR: Diego Verlota

Sábado 1° de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Comesaña

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenszi

17.00 Vélez – Talleres (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Diego Romero

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gisela Bosso

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Ariel Penel

AVAR: Daiana Milone

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Erik Grunmann

20.30 River – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Sebastian Pumetti

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Nelson Sosa

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Martin Desposito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gastón Suárez

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Marcos Horticolou

21.15 Belgrano – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Adrian Franklin

AVAR: Sebastian Habib

21.15 Banfield – Lanús (interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura