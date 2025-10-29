Preocupación por la deuda con los empleados

Octubre está cerca de terminar y -entre las preocupaciones deportivas y electorales de Gimnasia- hay un tema primordial y que aún no ha tenido solución, ya que los 252 trabajadores agremiados en Utedyc no terminaron de percibir los salarios de septiembre.

Por eso, ayer por la mañana hubo una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo de la cual tomaron parte la Secretaria General del gremio Mariangeles Sotes y su par del club mens sana, Oscar González Arzac.

El pasado 15 de octubre los empleados recibieron el depósito de 800 mil pesos, pero el club no pudo completar el pago de los sueldos. Y en la reunión de ayer al mediodía desde Gimnasia manifestaron que “no es posible asumir asumir el compromiso para completar el pago de salarios del mes de septiembre” y que “el club está realizando el mayor esfuerzo posible para cumplimentar con dicho pago a la brevedad”.

A su vez, desde la representación sindical, Sotes manifestó que exigen “el pago del salario adeudado correspondiente al mes de septiembre” y se reservan “el derecho a realizar acciones directas” que se resolverán en asamblea.

Ante tal situación, la conciliadora laboral del Ministerio de Trabajo, Daiana Katona in timó al club a abonar el 100 % de los salarios de los empleados “bajo apercibimiento de aplicar sanciones” y convocó a una nueva audiencia para el jueves 6 de noviembre.

En la actualidad, hay un reducido grupo de empleados con retención de tareas aduciendo dificultades para trasladarse a los lugares de trabajo, aunque el funcionamiento de las distintas sedes no se ha visto afectado. La dirigencia está en la búsqueda de financiamiento, con las dificultades lógicas que implica el conocimiento público de que es una conducción que va de salida, con final de mandato en los primeros días de diciembre.

No son las única deudas de Gimnasia en este fin de año, que también debe sueldos a deportistas y tiene atraso en el pago a distintos proveedores. Una situación compleja para la nueva CD.