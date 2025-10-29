“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara

En medio de su participación en MasterChef Celebrity, Maxi López sigue dando que hablar. Esta vez, el exfutbolista sorprendió al contar una curiosa propuesta que le hizo Wanda Nara cuando estaban casados y que él rechazó sin pensarlo demasiado.

Durante una entrevista en el streaming Reaccionamos en vivo, conducido por Grego Rossello y Nati Jota, Maxi fue consultado sobre si en aquel momento ya conocía la faceta empresarial de Wanda. Su respuesta fue inmediata: “Sí, estuvo esa propuesta”, admitió con una sonrisa.

Intrigada, Nati Jota quiso saber más y López detalló cómo fue aquel momento: “Había terminado contrato con mi representante y ella me dijo: ‘De ahora en adelante te puedo representar yo’. Le contesté ‘no, Wanda’. Fue un ‘no’ rotundo”. Con su habitual sentido del humor, Maxi describió a su exesposa con una frase que rápidamente se volvió viral: “Olvídate, si Wanda ve una veta, va. Si ve luz, va”, dijo entre risas, destacando el espíritu ambicioso y emprendedor de la empresaria.

A pesar del rechazo, López reconoció el empuje y la visión de Wanda para los negocios. “Ella siempre trabajó, siempre estuvo activa. Yo le decía: ‘Gorda, vos ocúpate de tus cosas, que del fútbol me encargo yo’. Cada uno tenía su espacio”, explicó. Durante la charla, Nati Jota recordó que años más tarde Wanda sí logró cumplir su objetivo al convertirse en la representante de Mauro Icardi, su actual esposo.

“Le cerró contratos importantes, eso es sabido”, apuntó la conductora, a lo que Maxi respondió con cierta ironía, pero también reconociendo sus méritos: “Sí, pero creo que es un combo. El jugador es el mejor representante de sí mismo. Igual, no hay que quitarle mérito a la gringa: cuando ve el hueso, lo aprovecha al máximo”.

Aunque pasaron varios años desde su separación, la relación entre Maxi López y Wanda Nara continúa despertando interés. Hoy, ambos mantienen vidas completamente distintas: él, enfocado en su participación en televisión y en su familia; ella, consolidada como empresaria, conductora y figura mediática internacional.