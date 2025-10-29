La UNLP prepara el sorteo de vacantes para ingresar a sus colegios

El martes 18 de noviembre, a partir de las 9 horas, se realizará el sorteo público oficial para la asignación de las vacantes para ingresar a los cinco colegios de pregrado de la Universidad Nacional de La Plata. Los resultados del sorteo electrónico se podrán seguir en vivo por streaming a través del sitio web de la casa de estudios www.unlp.edu.ar y también estará abierto a toda la comunidad.

El sorteo tendrá lugar en la Sala del Consejo Superior, ubicada en el edificio del Rectorado, calle 7 Nº 776, 1er piso. Gracias a la tecnología desarrollada por la UNLP, los resultados definitivos se podrán obtener al instante.

Los horarios serán los siguientes:

Escuela Graduada “Joaquín V. González”: 9 horas.

Liceo “Víctor Mercante”: 10 horas.

Colegio Nacional “Rafael Hernández” (Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad y Bachillerato de la Educación Secundaria Básica): 10.30 horas.

Ciclo Básico de Formación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco Américo De Santo”: 11.15 horas.

El sorteo electrónico desarrollado por el Centro Superior para el Procesamiento de la Información de la UNLP (CeSPI) consiste en un sistema informático que utiliza un algoritmo matemático que distribuye aleatoriamente la totalidad de la preinscripción de los aspirantes para establecer el orden del sorteo.

Se podrá acceder a la transmisión en vivo y en directo del sorteo vía streaming por la página www.unlp.edu.ar. Las familias podrán consultar los resultados en el sitio mencionado, o podrán visualizarlo en el sistema utilizado para la preinscripción https://resultados-colegios.unlp.edu.ar

El siguiente es el detalle de anotados y el total de vacantes para cada uno de los años y colegios:

Colegio Nacional – Bachillerato orientado en Energía y Sustentabilidad

La preinscripción de aspirantes de escuelas primarias de gestión estatal seleccionadas de la zona de Manuel B. Gonnet, comenzó el pasado 27 de octubre y se extenderá hasta el 7 de noviembre de 2025. Los ingresantes deberán cursar de 1º a 6º en este plan, sin posibilidad de cambio a otro bachillerato del Nacional.

Los responsables de los alumnos aspirantes deberán realizar la preinscripción en el sistema SIPECU, ingresando en la página web http://ingreso-colegios.unlp.edu.ar. Una vez completada la planilla correspondiente, deberán acceder a una ventanilla virtual. Sólo podrán presentarse a las ventanillas virtuales madre, padre o tutor legal con la documentación requerida para acreditar el vínculo. Más información en: https://www.nacio.unlp.edu.ar/2025/09/inscripcion-al-ciclo-lectivo-2026/

Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti”

Quienes deseen inscribirse al 1er año de la Educación Secundaria Básica de la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “María Cruz y Manuel L. Inchausti” (ubicada en la localidad de 25 de mayo – Prov. de Buenos Aires), podrán hacerlo de manera presencial hasta el 27 de noviembre de 2025, en los días y horarios que el establecimiento determine.

Más información: Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería “M.C. y M.L. Inchausti”: https://inchausti.unlp.edu.ar