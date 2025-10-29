Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo vacante, con súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Espectáculos

Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: "Esas extensiones podridas"

Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
29 de Octubre de 2025 | 17:22

Escuchar esta nota

El programa de Yanina envió un móvil a La Rural para cubrir un evento donde se encontraba Yuyito González, expareja del presidente Javier Milei. Sin embargo, lo que prometía ser una breve entrevista terminó en un momento de tensión en vivo.

Es que la exvedette se negó rotundamente a hablar con Yanina Latorre, generando un visible enojo en la conductora. Todo comenzó cuando el cronista del programa intentó acercarse a González para iniciar un diálogo: “Yani quiere saludarte en el piso”, le comentó el movilero.

La respuesta de Yuyito fue tan corta como filosa: “Bueno, otro día me saluda”, contestó con una sonrisa irónica antes de dar por terminada la conversación. En el estudio, la reacción de Latorre fue inmediata. Con gesto de sorpresa y molestia, disparó sin filtros: “Nos pintó la cara. Con esas extensiones podridas”.

Pese a que el cronista insistió para intentar destrabar la situación, Yuyito mantuvo su negativa y evitó el contacto con el programa. Desde el piso, Yanina no pudo ocultar su enfado y sumó más comentarios: “Qué maleducada”, lanzó, tratando de disimular la incomodidad con una sonrisa.

Minutos después, al ver que González sí hablaba con otros medios presentes, la conductora remató: “Mirá, le da nota a Puro Show”. El incómodo momento rápidamente se viralizó en redes, donde los usuarios debatieron sobre la reacción de ambas figuras.

Días atrás, Yanina Latorre también había apuntado contra Nancy Pazos tras el fallido pronóstico electoral que la periodista había compartido antes de las legislativas. En su programa por América TV, Latorre recordó una frase de su colega, “El mapa argentino no se va a pintar de violeta”, y la reprodujo en un informe con tono burlón: “Una visionaria, Nancy”, ironizó Yanina entre risas, y luego agregó: “Me genera como una irritación, que es la misma que le genero yo a ella”.

 

La Ciudad
Tras reiterados reclamos de vecinos de Barrio Norte por una pérdida de agua, ocurrió un accidente
Absa dejó un "desastre" en la vereda de un jubilado: un pozo de 2 metros y el temor a que la tierra ceda
Hay fecha para el sorteo de vacantes en los colegios de la UNLP
Oficializan el nuevo aumento del boleto de colectivo en La Plata: desde cuándo y las tarifas
IPS cuándo cobro: mañana arranca el pago de haberes a jubilados bonaerenses
Policiales
El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva
Avanza en La Plata el juicio contra el masajista: "Nada hace pensar que las víctimas mienten", dijo la psicóloga
VIDEO. Revuelo en una escuela de la Región: alumnas a las piñas y acusación a una auxiliar
Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso
Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa
Información General
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Deportes
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
Enzo Pérez, como la Gata Fernández: acusan al representante de tambien "estafar" al ex Estudiantes
Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca

