Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”

El programa de Yanina envió un móvil a La Rural para cubrir un evento donde se encontraba Yuyito González, expareja del presidente Javier Milei. Sin embargo, lo que prometía ser una breve entrevista terminó en un momento de tensión en vivo.
Es que la exvedette se negó rotundamente a hablar con Yanina Latorre, generando un visible enojo en la conductora. Todo comenzó cuando el cronista del programa intentó acercarse a González para iniciar un diálogo: “Yani quiere saludarte en el piso”, le comentó el movilero.
La respuesta de Yuyito fue tan corta como filosa: “Bueno, otro día me saluda”, contestó con una sonrisa irónica antes de dar por terminada la conversación. En el estudio, la reacción de Latorre fue inmediata. Con gesto de sorpresa y molestia, disparó sin filtros: “Nos pintó la cara. Con esas extensiones podridas”.
Pese a que el cronista insistió para intentar destrabar la situación, Yuyito mantuvo su negativa y evitó el contacto con el programa. Desde el piso, Yanina no pudo ocultar su enfado y sumó más comentarios: “Qué maleducada”, lanzó, tratando de disimular la incomodidad con una sonrisa.
Minutos después, al ver que González sí hablaba con otros medios presentes, la conductora remató: “Mirá, le da nota a Puro Show”. El incómodo momento rápidamente se viralizó en redes, donde los usuarios debatieron sobre la reacción de ambas figuras.
Días atrás, Yanina Latorre también había apuntado contra Nancy Pazos tras el fallido pronóstico electoral que la periodista había compartido antes de las legislativas. En su programa por América TV, Latorre recordó una frase de su colega, “El mapa argentino no se va a pintar de violeta”, y la reprodujo en un informe con tono burlón: “Una visionaria, Nancy”, ironizó Yanina entre risas, y luego agregó: “Me genera como una irritación, que es la misma que le genero yo a ella”.
Yuyito González le— FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) October 29, 2025
negó un móvil en vivo
a Yanina Latorre. “Esas extensiones podridas..” pic.twitter.com/hn6glkgjrV
