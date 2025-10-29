Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente
Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente
Berisso sigue conmocionada Berisso por el caso de la mujer que falleció este miércoles y se encontraba internada en estado crítico tras sufrir graves quemaduras en el incendio de un departamento de Villa Progreso. Los investigadores todavía buscan determinar cómo pasó todo y no descartan que pudiera tratarse de un nuevo femicidio.
Como se fue informando desde ayer, el siniestro se produjo en una vivienda ubicada en calle 122 entre 17 y 18 y, según informaron fuentes policiales. El episodio se desencadenó a partir de la ignición de nafta, aunque la mecánica exacta del incendio aún es investigada.
La víctima fue identificada como Janet Rivero. La Justicia investiga las circunstancias del hecho como tentativa de homicidio y no descarta la hipótesis de un femicidio, mientras se esperan los resultados de la evolución médica de los involucrados para avanzar en la causa.
Según fuentes policiales, el incendio comenzó tras una discusión entre la pareja de apellido Salazar quien aseguró (ante la policía) que Rivero le arrojó nafta e intentó prenderlo fuego, aunque ambos terminaron alcanzados por las llamas.
Investigación judicial y posibles hipótesis
La causa está a cargo de la Fiscalía N°7 de La Plata, bajo la dirección de Virginia Bravo, que la investiga como “tentativa de homicidio”.
La DDI de La Plata continúa con las tareas investigativas, mientras no hay detenidos y se aguarda la evolución médica de los involucrados para avanzar en la causa.
Las autoridades aún evalúan las circunstancias del siniestro y no descartan la hipótesis de un femicidio, mientras se recopilan testimonios y pruebas para esclarecer lo ocurrido en este trágico episodio en Berisso.
