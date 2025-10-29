Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

29 de Octubre de 2025 | 14:52

Escuchar esta nota

Berisso sigue conmocionada Berisso por el caso de la mujer que falleció este miércoles y se encontraba internada en estado crítico tras sufrir graves quemaduras en el incendio de un departamento de Villa Progreso. Los investigadores todavía buscan determinar cómo pasó todo y no descartan que pudiera tratarse de un nuevo femicidio.

Como se fue informando desde ayer, el siniestro se produjo en una vivienda ubicada en calle 122 entre 17 y 18 y, según informaron fuentes policiales. El episodio se desencadenó a partir de la ignición de nafta, aunque la mecánica exacta del incendio aún es investigada.

La víctima fue identificada como Janet Rivero. La Justicia investiga las circunstancias del hecho como tentativa de homicidio y no descarta la hipótesis de un femicidio, mientras se esperan los resultados de la evolución médica de los involucrados para avanzar en la causa.

Según fuentes policiales, el incendio comenzó tras una discusión entre la pareja de apellido Salazar quien aseguró (ante la policía) que Rivero le arrojó nafta e intentó prenderlo fuego, aunque ambos terminaron alcanzados por las llamas.

Investigación judicial y posibles hipótesis

La causa está a cargo de la Fiscalía N°7 de La Plata, bajo la dirección de Virginia Bravo, que la investiga como “tentativa de homicidio”.

La DDI de La Plata continúa con las tareas investigativas, mientras no hay detenidos y se aguarda la evolución médica de los involucrados para avanzar en la causa.

Las autoridades aún evalúan las circunstancias del siniestro y no descartan la hipótesis de un femicidio, mientras se recopilan testimonios y pruebas para esclarecer lo ocurrido en este trágico episodio en Berisso.

