Nuevo aumento del boleto de colectivo en La Plata: desde cuándo y las tarifas

Atención usuarios del transporte público, porque desde el próximo sábado viajar en colectivo en La Plata y la Región costará más caro.

En esta oportunidad, el incremento que se implementará a partir de noviembre será del 4,1%, por lo que el valor del boleto mínimo superará los $600.

El cálculo se realiza de manera automática, ya que es el resultado de la medición del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que mide el INDEC, más un 2% adicional. La inflación de septiembre (la última que de la que se tiene registro) fue del 2,1%, sumado el 2 por ciento adicional hacen el 4,1% que aumentará el valor del boleto en La Plata, Ensenada y Berisso.

A partir del sábado los nuevos valores serán los siguientes:

* De 0 a 3 kilómetros: con tarjeta SUBE registrada $624,14 (sin SUBE registrada $992,38)

* De 3 a 6 km: $681,35 (sin SUBE registrada $1.083,35)

* De 6 a 12 km: $737,29 (sin SUBE registrada $1.172,79)

* De 12 a 27 km: $789,59 (sin SUBE registrada $1.255,45)

* Más de 27 kilómetros: $833,18 (sin SUBE registrada $1.324,76)

Quienes cuenten con el beneficio de la tarifa social, desde el sábado estos serán los nuevos valores:

* De 0 a 3 kilómetros: $280,89

* De 3 a 6 km: $306,61

* De 6 a 12 km: $331,78

* De 12 a 27 km: $355,32

* Más de 27 kilómetros: $374,93

La tarifa social beneficia a jubilados, pensionados y otros grupos que perciben ayuda de ANSeS, según se informó.