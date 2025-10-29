Nuevo aumento del boleto de colectivo en La Plata: desde cuándo y las tarifas

Comenzó el escrutinio definitivo que puede ser clave en Buenos Aires y otras siete provincias
Comenzó el escrutinio definitivo que puede ser clave en Buenos Aires y otras siete provincias
Río de Janeiro teñido de sangre: ya son más de 120 los muertos tras las redadas en favelas contra los grupos narcos
El Gobierno convocó a los gobernadores y Milei apunta a retomar la mesa de diálogo
Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
La "bomba de frío" no afloja en La Plata: la térmica por debajo de 5ºC y probables chaparrones este miércoles
Wanda Nara juega al "desconfío" y se cansó de Maxi López en MasterChef Celebrity
Alak envía al Concejo la ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026
Aseguran que el huracán Melissa que azotó Jamaica y toca tierra en Cuba es el más potente en 90 años
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Marcelo Tinelli: contundente y filoso mensaje contra Cristina Kirchner en las redes
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
VIDEO. El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año
La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa
Debut auspicioso de la boleta única en las elecciones legislativas
VIDEO. Quirno: “Consolidaremos la relación con Estados Unidos”
El Presidente comienza a negociar las reformas con gobernadores
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Regirá para la Región, según confirmaron fuentes oficiales
Escuchar esta nota
Atención usuarios del transporte público, porque desde el próximo sábado viajar en colectivo en La Plata y la Región costará más caro.
En esta oportunidad, el incremento que se implementará a partir de noviembre será del 4,1%, por lo que el valor del boleto mínimo superará los $600.
El cálculo se realiza de manera automática, ya que es el resultado de la medición del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que mide el INDEC, más un 2% adicional. La inflación de septiembre (la última que de la que se tiene registro) fue del 2,1%, sumado el 2 por ciento adicional hacen el 4,1% que aumentará el valor del boleto en La Plata, Ensenada y Berisso.
A partir del sábado los nuevos valores serán los siguientes:
* De 0 a 3 kilómetros: con tarjeta SUBE registrada $624,14 (sin SUBE registrada $992,38)
* De 3 a 6 km: $681,35 (sin SUBE registrada $1.083,35)
* De 6 a 12 km: $737,29 (sin SUBE registrada $1.172,79)
* De 12 a 27 km: $789,59 (sin SUBE registrada $1.255,45)
* Más de 27 kilómetros: $833,18 (sin SUBE registrada $1.324,76)
Quienes cuenten con el beneficio de la tarifa social, desde el sábado estos serán los nuevos valores:
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata
* De 0 a 3 kilómetros: $280,89
* De 3 a 6 km: $306,61
* De 6 a 12 km: $331,78
* De 12 a 27 km: $355,32
* Más de 27 kilómetros: $374,93
La tarifa social beneficia a jubilados, pensionados y otros grupos que perciben ayuda de ANSeS, según se informó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí