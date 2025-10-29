Denunciaron falta de atención médica a More Rial en la cárcel de Magdalena: "Fue atacada"

Morena Rial lleva un mes detenida en el penal de Magdalena y su abogado, Alejandro Cipolla, defiende sus derechos e intentó conseguirle la prisión domiciliaria.

En este sentido, el letrado manifestó en un streaming: “Mientras la Justicia decide si le dan o no la prisión domiciliaria ella sigue viviendo un calvario ahí adentro porque no le dejan pasar un teléfono y está incomunicada y puede hablar nada más solo dos veces por día, incluso hasta a veces le limitan hablar con sus abogados”.

“Ya pedí el cambio de establecimiento penitenciario siempre pensando que se lo pueden negar por un tema de comodidad para mí porque yo no puedo manejar 400 km para ir a ver a un detenido para planificar una defensa y el penal pone mil peros”, cerró al contar sobre el ataque que sufrió la joven tras las rejas. Por otro lado, en SQP, se supo que la hija de Jorge Rial, tiene algunos días de visitas en el penal pero decidió que ninguno de sus familiares pueda verla.

Según confirmó el defensor de la mediática, la hija de Jorge Rial “fue atacada por una araña en la cárcel de Magdalena”. “No se estarían cumpliendo con los requisitos mínimos y fundamentales que tendría que tener un detenido en la provincia de Buenos Aires. Más que una detención es una especie de tortura el hecho de incomunicarla del mundo”, agregó Cipolla quien insistió en que a su representada no se le brindó atención médica.