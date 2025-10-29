Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”

Un nuevo momento de tensión con humor se vivió entre Federico Bal y Yanina Latorre, luego de que el actor asegurara públicamente que prefería no asistir a SQP porque “Yanina es muy brava”. La panelista, fiel a su estilo, no dejó pasar el comentario y respondió con una mezcla de ironía y provocación.

“No voy a SQP porque vos sos muy brava”, habría dicho Bal en un mensaje dirigido a la producción del ciclo. Sin quedarse atrás, Latorre contestó al aire: “No soy más brava que tu mamá”.

Entre risas, la panelista agregó que no tenía intención de enfrentarlo, aunque aprovechó para lanzar una frase que descolocó a todos en el piso: “No te voy a hacer nada, solo quiero entender tu vida sexual”. El intercambio, que se dio en un clima distendido, dejó varias frases que rápidamente se viralizaron.

En un intento de mantener la cordialidad, Yanina bromeó sobre la insistencia de las productoras del ciclo para invitarlo: “Me podés hacer de todo. Lo que podemos hacer es poner un día para que no me llamen más tus productoras”. Finalmente, el hijo de Carmen Barbieri decidió aceptar la propuesta y confirmó su visita al programa: “El jueves voy”.

El divertido cruce entre Fede Bal y Yanina Latorre dejó en claro que, aunque el actor intentó esquivar la invitación con una chicana, la panelista no se dejó intimidar fácilmente. La cita ya quedó agendada, y todo indica que el jueves se verán cara a cara en un encuentro que promete mucha tensión y risas.