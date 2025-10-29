Juicio a Diego ‘Demonio’ García: quienes son los futbolistas que tienen que declarar en el debate

Los cambios que se vienen en el Gabinete: las salidas confirmadas y los nombres que suenan
Los cambios que se vienen en el Gabinete: las salidas confirmadas y los nombres que suenan
Argentina dispuso alerta máxima en la frontera con Brasil tras el infierno de 132 muertos en Río
El papá de un futbolista famoso preso en La Plata: los videos de los robos de la banda del Cronos
Confirmaron la fecha 15: día y hora para Tigre vs Estudiantes, Gimnasia vs Vélez y el Superclásico
VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia
Tren Roca con servicio limitado hacia La Plata por accidente
Casi se van a la manos en vivo: lo que no se vio del "carajeo" entre Rial y Grabois
Alertan por la venta de terrenos en una zona protegida cerca del Arroyo Maldonado
En Gimnasia, Zaniratto evalúa dos variantes para visitar a River en el Monumental
Alerta en La Plata: aseguran que funcionan más de 100 jardines de infantes "truchos"
Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
"No tuvimos ningún conflicto": Alejandro Orfila, tras la abrupta salida de Gimnasia
VIDEO. Revuelo en una escuela de la Región: alumnas a las piñas y acusación a una auxiliar
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Provincia inhabilitó a conductora que arrastró a un joven tras un choque en la vía pública
Corte de luz podría afectar a algunos barrios de La Plata este jueves
Oficializan el nuevo aumento del boleto de colectivo en La Plata: desde cuándo y las tarifas
Avanza en La Plata el juicio contra el masajista: "Nada hace pensar que las víctimas mienten", dijo la psicóloga
El Gobierno actualiza hasta un 35% las prestaciones para discapacidad
Hay fecha para el sorteo de vacantes en los colegios de la UNLP
"Fue atacada": More Rial tuvo una noche de terror en la cárcel y su abogado reclamó "falta de atención médica"
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
VIDEO. El crimen de Fernando Báez Sosa llega a Netflix: cuándo se estrena la serie
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
VIDEO. La historia de Francisco, el bandoneonista santafesino que le pone melodía a los platenses
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El juicio oral contra el exjugador de Estudiantes de La Plata, Diego “El Demonio” García, acusado de “abuso sexual con acceso carnal” contra una joven deportista del club, avanzó este miércoles con su segunda audiencia en los tribunales penales de la capital bonaerense.
Mientras el proceso continúa bajo estricta reserva, el foco ahora se centra en los excompañeros del futbolista, quienes fueron citados a declarar en los próximos días.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata convocó a los doce jugadores que participaron de la fiesta en una quinta del barrio El Rodeo, escenario de los hechos denunciados. Entre los citados figuran Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez, Darío Sarmiento, Luciano Squadrone, Ángel Emanuel González, Rodrigo Martín Cauteruccio, Gaspar Di Pizio, Mauro Díaz, Juan Manuel Sánchez Miño, Leonardo Godoy, Nicolás Pasquini y Enzo Kalinski, todos ex integrantes del plantel profesional de Estudiantes.
Se espera que sus declaraciones aporten detalles sobre la jornada en que, según la denuncia, García habría llevado a la víctima al baño del lugar, donde la golpeó, la inmovilizó y la violó. La investigación judicial consideró verosímil el relato de la joven, respaldado por pericias médicas y testimonios recabados durante la instrucción.
En las dos primeras audiencias del debate, el Tribunal escuchó el testimonio de la denunciante -cuyo relato y datos personales se mantienen en reserva- y de testigos de concepto convocados por ambas partes. Fuentes vinculadas a la acusación confirmaron que la víctima no inició una demanda civil por daños y perjuicios. “Ella busca justicia, no una reparación económica”, señalaron desde su entorno.
El proceso penal, que podría derivar en una condena de entre 6 y 15 años de prisión, es impulsado por el fiscal Lucas Domsky, con la asistencia del abogado querellante Marcelo Peña. García, actualmente jugador de Peñarol de Uruguay, regresó al país para afrontar el juicio luego de haber pasado por Patronato y Emelec, tras su salida de Estudiantes.
El club pincharrata había decidido separarlo preventivamente del plantel profesional el 27 de febrero de 2021, activando su protocolo de género apenas se conoció la denuncia. Con la etapa testimonial en marcha, el Tribunal prevé continuar las audiencias durante los próximos días. Los alegatos finales y la sentencia dependerá del ritmo del debate.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí