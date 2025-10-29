Juicio a Diego ‘Demonio’ García: quienes son los futbolistas que tienen que declarar en el debate

El juicio oral contra el exjugador de Estudiantes de La Plata, Diego “El Demonio” García, acusado de “abuso sexual con acceso carnal” contra una joven deportista del club, avanzó este miércoles con su segunda audiencia en los tribunales penales de la capital bonaerense.

Mientras el proceso continúa bajo estricta reserva, el foco ahora se centra en los excompañeros del futbolista, quienes fueron citados a declarar en los próximos días.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata convocó a los doce jugadores que participaron de la fiesta en una quinta del barrio El Rodeo, escenario de los hechos denunciados. Entre los citados figuran Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez, Darío Sarmiento, Luciano Squadrone, Ángel Emanuel González, Rodrigo Martín Cauteruccio, Gaspar Di Pizio, Mauro Díaz, Juan Manuel Sánchez Miño, Leonardo Godoy, Nicolás Pasquini y Enzo Kalinski, todos ex integrantes del plantel profesional de Estudiantes.

Se espera que sus declaraciones aporten detalles sobre la jornada en que, según la denuncia, García habría llevado a la víctima al baño del lugar, donde la golpeó, la inmovilizó y la violó. La investigación judicial consideró verosímil el relato de la joven, respaldado por pericias médicas y testimonios recabados durante la instrucción.

En las dos primeras audiencias del debate, el Tribunal escuchó el testimonio de la denunciante -cuyo relato y datos personales se mantienen en reserva- y de testigos de concepto convocados por ambas partes. Fuentes vinculadas a la acusación confirmaron que la víctima no inició una demanda civil por daños y perjuicios. “Ella busca justicia, no una reparación económica”, señalaron desde su entorno.

El proceso penal, que podría derivar en una condena de entre 6 y 15 años de prisión, es impulsado por el fiscal Lucas Domsky, con la asistencia del abogado querellante Marcelo Peña. García, actualmente jugador de Peñarol de Uruguay, regresó al país para afrontar el juicio luego de haber pasado por Patronato y Emelec, tras su salida de Estudiantes.

El club pincharrata había decidido separarlo preventivamente del plantel profesional el 27 de febrero de 2021, activando su protocolo de género apenas se conoció la denuncia. Con la etapa testimonial en marcha, el Tribunal prevé continuar las audiencias durante los próximos días. Los alegatos finales y la sentencia dependerá del ritmo del debate.