En Gimnasia, Fernando Zaniratto evalúa dos variantes para visitar a River en el Monumental

El plantel albiazul llevó adelante una práctica de fútbol y si bien no hay confirmaciones por parte de Fernando Zanitatto, todo parece indicar que el equipo tripero tendrá dos modificaciones en relación al conjunto que perdió el clásico en UNO.

Por un lado, Manuel Panaro ingresaría en reemplazo de Fabricio Corbalán, por lo que es un hecho que Juan de Dios Pintado regresará al lateral derecho de la defensa. Y Juan Manuel Villalba jugará en el lateral opuesto, ya que Pedro Silva Torrejón aún no está totalmente recuperado del esguince de tobillo que sufrió en el clásico, por lo que debió salir antes del entretiempo al ser reemplazado por Matías Melluso, descartado para el final del torneo por un desgarro.

Por ahora, el probable once albiazul para visitar a River en el Monumental sería con Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martinez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres.

¿Puede cambiar algo antes del domingo? Asoma como poco improbable que Zanitatto cambie luego de dos ensayos con el mismo equipo, aunque no habría que descartar alguna mínima chance para Franco Torres, de buen regreso tras la lesión ante Talleres.

En todo caso, tal vez Castro y Merlini sean los jugadores para “un partido largo” y el mencionado Torres o Merlo variantes para un complemento con mayores espacios.