Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente

La mujer que fue hallada con quemaduras en casi todo su cuerpo ayer en su casa de Villa Progreso, en Berisso, falleció esta mañana a causa de las graves lesiones sufridas, informaron fuentes calificadas.

Se trata de Yanet Rivero, quien al memento de su hallazgo por parte de la policía y de médicos del SAME, se encontraba inconsciente y con graves laceraciones producto de las llamas que invadieron su humanidad.

Un hombre que era su pareja también fue encontrado en el lugar con quemaduras leves que no implicaron riesgos para su salud.

El lugar del hecho fue un departamento de la avenida 122 entre 17 y 18

Por el ocurrido, no hubo detenidos y se indagaba la responsabilidad de ambas personas. Cabe recordar que fuego fue causado por la manipulación de combustible en lo que habría sido un ataque intencional en un marco de violencia.

Se informó que la pareja de la mujer declaró que fue ella quien inició el ataque con nafta. La Justicia sin embargo espera recabar más información para establecer responsabilidades del trágico ataque.

Lo cierto es que la causa recayó en la UfIJ Nº7 de La Plata con la carátula de "tentativa de homicidio". En ese sentido se buscará establecer quien intentó prender fuego a la otra persona.

El resultado del violento episodio fue el deceso de Rivero.

Tras el inicio del fuego, las llamas se expandieron a algunos sectores de la vivienda, por lo que hubo también daños materiales menores. No obstante el punto a dilucidar por los investigadores es conocer lo que sucedió en la finca para que ocurriera tan terrible desenlace.