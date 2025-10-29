Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante, con súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

La Ciudad

Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente

Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente
29 de Octubre de 2025 | 11:32

Escuchar esta nota

La mujer que fue hallada con quemaduras en casi todo su cuerpo ayer en su casa de Villa Progreso, en Berisso, falleció esta mañana a causa de las graves lesiones sufridas, informaron fuentes calificadas. 

Se trata de Yanet Rivero, quien al memento de su hallazgo por parte de la policía y de médicos del SAME, se encontraba inconsciente y con graves laceraciones producto de las llamas que invadieron su humanidad. 

Un hombre que era su pareja también fue encontrado en el lugar con quemaduras leves que no implicaron riesgos para su salud. 

El lugar del hecho fue un departamento de la avenida 122 entre 17 y 18 

Por el ocurrido, no hubo detenidos y se indagaba la responsabilidad de ambas personas. Cabe recordar que fuego fue causado por la manipulación de combustible en lo que habría sido un ataque intencional en un marco de violencia. 

Se informó que la pareja de la mujer declaró que fue ella quien inició el ataque con nafta. La Justicia sin embargo espera recabar más información para establecer responsabilidades del trágico ataque. 

Lo cierto es que la causa recayó en la UfIJ Nº7 de La Plata con la carátula de "tentativa de homicidio". En ese sentido se buscará establecer quien intentó prender fuego a la otra persona.

El resultado del violento episodio fue el deceso de Rivero. 

Tras el inicio del fuego, las llamas se expandieron a algunos sectores de la vivienda, por lo que hubo también daños materiales menores. No obstante el punto a dilucidar por los investigadores es conocer lo que sucedió en la finca para que ocurriera tan terrible desenlace. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO. Río de Janeiro teñido de sangre: ya son más de 120 los muertos tras las redadas en favelas contra los grupos narcos

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

El Gobierno convocó a los gobernadores y Milei apunta a retomar la mesa de diálogo

La "bomba de frío" no afloja en La Plata: la térmica por debajo de 5ºC y probables chaparrones este miércoles

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

VIDEO. Río de Janeiro teñido de sangre: ya son más de 120 los muertos tras las redadas en favelas contra los grupos narcos

Presente y futuro del Barba Domínguez

Todas las miradas puestas en el inicio del escrutinio definitivo que puede ser clave en provincia de Buenos Aires

Preocupación por la deuda con los empleados

Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof

El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Últimas noticias de La Ciudad

Nuevo aumento del boleto de colectivo en La Plata: desde cuándo y las tarifas

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

La "bomba de frío" no afloja en La Plata: la térmica por debajo de 5ºC y probables chaparrones este miércoles

Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Policiales
Horror en Tucumán: descuartizan a un contador y hallan sus restos en el freezer de su casa
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Dramático testimonio contra un entrenador
“El Demonio” García estará en todas las audiencias
La causa por otra tragedia vial cambia de instancia
Espectáculos
Marcelo Tinelli: contundente y filoso mensaje contra Cristina Kirchner en las redes 
Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos
Wanda Nara juega al "desconfío" y se cansó de Maxi López en MasterChef Celebrity
Se filtró de qué trabajaría Morena Rial si llega al arresto domiciliario
Pidieron prisión preventiva de Morena Rial: su abogado confía en conseguir el arresto domiciliario
Información General
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”
Elon Musk ahora sale a competir con Wikipedia
Deportes
Enzo Pérez, como la Gata Fernández: acusan al representante de tambien "estafar" al ex Estudiantes
Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Preocupación por la deuda con los empleados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla