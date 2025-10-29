Alejandro Orfila, tras la abrupta salida de Gimnasia: "No tuvimos ningún conflicto"

En medio de los rumores sobre tensiones en el vestuario del Lobo, el técnico uruguayo Alejandro Orfila salió a aclarar su situación luego de su reciente salida. El DT rompió el silencio y fue contundente: “El que dijo eso es un mentiroso”.

“Me tomó por sorpresa mi salida de Gimnasia. Los resultados no nos estaban acompañando, pero el equipo estaba respondiendo de muy buena manera,” señaló Orfila al referirse al fin de su ciclo. El entrenador añadió que tenía “fuerzas y ganas para dirigir el clásico” y que la decisión lo dejó “con bronca” y un “sabor amargo”.

Orfila aprovechó para desmentir de forma rotunda las versiones que hablaban de enfrentamientos con jugadores: “No tuvimos ningún conflicto con el plantel”.

Aunque reconoció que el rendimiento deportivo estaba lejos de sus expectativas, aseguró estar tranquilo con su actuación profesional: “Entregué todo adentro y afuera de la cancha”.

En el club platense, el mensaje se recibió como un llamado a cerrar filas, mientras que en el entorno de Orfila lo interpretan como un intento de preservar su imagen y desvincularse de versiones negativas.