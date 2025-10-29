Los cambios que se vienen en el Gabinete: las salidas confirmadas y los nombres que suenan
Los cambios que se vienen en el Gabinete: las salidas confirmadas y los nombres que suenan
Argentina dispuso alerta máxima en la frontera con Brasil tras el infierno de 132 muertos en Río
El papá de un futbolista famoso preso en La Plata: los videos de los robos de la banda del Cronos
Juicio al ‘Demonio’ García: quienes son los futbolistas que tienen que declarar en el debate
Confirmaron la fecha 15: día y hora para Tigre vs Estudiantes, Gimnasia vs Vélez y el Superclásico
VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: el operativo más letal de la historia
Tren Roca con servicio limitado hacia La Plata por accidente
Casi se van a la manos en vivo: lo que no se vio del "carajeo" entre Rial y Grabois
Alertan por la venta de terrenos en una zona protegida cerca del Arroyo Maldonado
En Gimnasia, Zaniratto evalúa dos variantes para visitar a River en el Monumental
Estudiantes, frente a un compromiso de alto riesgo: qué se juega ante Boca el domingo
Alerta en La Plata: aseguran que funcionan más de 100 jardines de infantes "truchos"
Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
"No tuvimos ningún conflicto": Alejandro Orfila, tras la abrupta salida de Gimnasia
VIDEO. Revuelo en una escuela de la Región: alumnas a las piñas y acusación a una auxiliar
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
EL DIA de los domingos llega con una agenda fuera de lo común
Provincia inhabilitó a conductora que arrastró a un joven tras un choque en la vía pública
Corte de luz podría afectar a algunos barrios de La Plata este jueves
Oficializan el nuevo aumento del boleto de colectivo en La Plata: desde cuándo y las tarifas
Avanza en La Plata el juicio contra el masajista: "Nada hace pensar que las víctimas mienten", dijo la psicóloga
El Gobierno actualiza hasta un 35% las prestaciones para discapacidad
Hay fecha para el sorteo de vacantes en los colegios de la UNLP
"Fue atacada": More Rial tuvo una noche de terror en la cárcel y su abogado reclamó "falta de atención médica"
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
VIDEO. El crimen de Fernando Báez Sosa llega a Netflix: cuándo se estrena la serie
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El plantel de Estudiantes se sigue entrenando con miras al juego del domingo frente a Boca, por el torneo Clausura que tendrá muchísimas cosas en juego pensando en el liderazgo de la zona A y la clasificación a las copas internacionales 2026.
De cara a ese partido, Eduardo Domínguez estuvo trabajando con Eric Meza por la banda derecha como posible reemplazo del juvenil Román Gómez, al tiempo que piensa en un cambio de esquema en el caso que Fabricio Pérez se meta en lugar de Edwuin Cetré, que sorprendió con su inclusión como titular en el clásico platense.
La mayor novedad será la inclusión de Joaquín Tobio Burgos en el banco de los suplentes después de que una lesión en su pelvis lo marginara durante poco más de cinco meses. Como ya se informó Leandro González Pirez y Lucas Alario están recuperados pero le apuntan al partido contra Tigre de la próxima fecha.
La última vez que se vieron las caras fue el 26/8 del año pasado y empataron 1-1. Ganaba Boca pero el Pincha lo empató con Edwuin Cetré. Y le anularon un gol en el descuento a Luciano Giménez muy polémico.
En la Copa de la Liga 2024 ganó Estudiantes el partido que había sido suspendido por el episodio de Javier Altamirano. Fue 1-0 con el tanto de Javier Correa. Luego lo eliminó en semifinales en definición por penales tras igualar 1-1.
En el medio se jugó el partido semifinal por la Copa Argentina 2023 con triunfo del Pincha por 3-2 con el gol de Guido Carrillo y dos de Mauro Boselli en el segundo tiempo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí