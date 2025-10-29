Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Estudiantes, frente a un compromiso de alto riesgo: qué se juega ante Boca el domingo

Estudiantes, frente a un compromiso de alto riesgo: qué se juega ante Boca el domingo

prensa estudiantes

29 de Octubre de 2025 | 20:24

Escuchar esta nota

El plantel de Estudiantes se sigue entrenando con miras al juego del domingo frente a Boca, por el torneo Clausura que tendrá muchísimas cosas en juego pensando en el liderazgo de la zona A y la clasificación a las copas internacionales 2026.

De cara a ese partido, Eduardo Domínguez estuvo trabajando con Eric Meza por la banda derecha como posible reemplazo del juvenil Román Gómez, al tiempo que piensa en un cambio de esquema en el caso que Fabricio Pérez se meta en lugar de Edwuin Cetré, que sorprendió con su inclusión como titular en el clásico platense.

La mayor novedad será la inclusión de Joaquín Tobio Burgos en el banco de los suplentes después de que una lesión en su pelvis lo marginara durante poco más de cinco meses. Como ya se informó Leandro González Pirez y Lucas Alario están recuperados pero le apuntan al partido contra Tigre de la próxima fecha.

La última vez que se vieron las caras fue el 26/8 del año pasado y empataron 1-1. Ganaba Boca pero el Pincha lo empató con Edwuin Cetré. Y le anularon un gol en el descuento a Luciano Giménez muy polémico.

En la Copa de la Liga 2024 ganó Estudiantes el partido que había sido suspendido por el episodio de Javier Altamirano. Fue 1-0 con el tanto de Javier Correa. Luego lo eliminó en semifinales en definición por penales tras igualar 1-1.

En el medio se jugó el partido semifinal por la Copa Argentina 2023 con triunfo del Pincha por 3-2 con el gol de Guido Carrillo y dos de Mauro Boselli en el segundo tiempo.

