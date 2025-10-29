Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mañana sale la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Policiales

Detuvieron a un hombre en Los Hornos por maltrato animal

Detuvieron a un hombre en Los Hornos por maltrato animal
29 de Octubre de 2025 | 19:23

Escuchar esta nota

Un hombre fue detenido este miércoles, acusado de golpear y maltratar a sus perros en la localidad platense de Los Hornos, luego de que el hecho fuera denunciado por vecinos y registrado en videos e imágenes.

El acusado fue identificado como Esteban Lucio Vargas, quien reside en una vivienda ubicada en calle 163 y 67. Tras la denuncia presentada por el proteccionista local Ezequiel “Kelo”, la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, ordenó un allanamiento que culminó con la detención del implicado y el rescate de seis perros, todos con signos visibles de maltrato y lesiones.

El operativo fue llevado adelante por oficiales de la Comisaría Tercera con apoyo de proteccionistas, entre ellas la red @rescatistaslp, que ahora impulsa una campaña de adopción segura y responsable para los animales rescatados. Fuentes judiciales confirmaron que Vargas fue imputado por actos de crueldad animal y trasladado a la Comisaría Tercera de Los Hornos, ubicada en 137 entre 61 y 62, donde permanece a disposición de la Justicia.

Los primeros registros del caso circularon el martes, cuando vecinos del barrio filmaron al agresor golpeando brutalmente a un perro de raza bóxer, lo que provocó indignación y una rápida respuesta de las autoridades. Las denuncias por maltrato animal pueden realizarse de forma anónima o identificada al correo oficial del Ministerio Público bonaerense: denunciaslaplata@mpba.gov.ar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso

Presente y futuro del Barba Domínguez

Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: asciende a 132 los muertos tras las redadas en favelas contra grupos narcos

Se viene el debut de Benjamín Vicuña como conductor en la televisión argentina: llegará al programa prime time en uno de los canales más vistos

Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
+ Leidas

Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente

IPS cuándo cobro: mañana arranca el pago de haberes a jubilados bonaerenses

VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: asciende a 132 los muertos tras las redadas en favelas contra grupos narcos

AFA le cambió el nombre al Estadio Único

Presente y futuro del Barba Domínguez

Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"

Preocupación por la deuda con los empleados

La disputa por el PJ mete más tensión entre La Cámpora y Kicillof
Últimas noticias de Policiales

Provincia inhabilitó a conductora que arrastró a un joven tras un choque en la vía pública

VIDEO.- El papá de un futbolista famoso preso en La Plata: así fue uno de los robos de la banda

El padre de un futbolista famoso fue detenido en La Plata: integraba una banda delictiva

Avanza en La Plata el juicio contra el masajista: "Nada hace pensar que las víctimas mienten", dijo la psicóloga
La Ciudad
Corte de luz podría afectar a algunos barrios de La Plata este jueves
Tren Roca con servicio limitado hacia La Plata por accidente
29/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Guerra contra narcos en Brasil y la autocrítica dentro del peronismo tras las elecciones
Tras reiterados reclamos de vecinos de Barrio Norte por una pérdida de agua, ocurrió un accidente
Absa dejó un "desastre" en la vereda de un jubilado: un pozo de 2 metros y el temor a que la tierra ceda
Espectáculos
“Cuando ve el hueso, lo aprovecha": Maxi López rechazó una propuesta que le hizo Wanda Nara
Fede Bal se negó a ir al programa de Yanina Latorre: “Solo quiero entender”
Yuyito González ignoró a Yanina Latorre en vivo y desató su furia: “Esas extensiones podridas”
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
"Fue atacada": More Rial tuvo una noche de terror en la cárcel y su abogado reclamó "falta de atención médica"
Deportes
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
Enzo Pérez, como la Gata Fernández: acusan al representante de tambien "estafar" al ex Estudiantes
Simeone lo llevó para reforzar al Estudiantes campeón, nunca perdió y hoy es nuevo entrenador de Atlético Tucumán
Presente y futuro del Barba Domínguez
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
Información General
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Estafas virtuales: cada vez hay más denuncias
“El calentamiento no terminará con la humanidad”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla