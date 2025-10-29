Detuvieron a un hombre en Los Hornos por maltrato animal

Un hombre fue detenido este miércoles, acusado de golpear y maltratar a sus perros en la localidad platense de Los Hornos, luego de que el hecho fuera denunciado por vecinos y registrado en videos e imágenes.

El acusado fue identificado como Esteban Lucio Vargas, quien reside en una vivienda ubicada en calle 163 y 67. Tras la denuncia presentada por el proteccionista local Ezequiel “Kelo”, la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de Eugenia Di Lorenzo, ordenó un allanamiento que culminó con la detención del implicado y el rescate de seis perros, todos con signos visibles de maltrato y lesiones.

El operativo fue llevado adelante por oficiales de la Comisaría Tercera con apoyo de proteccionistas, entre ellas la red @rescatistaslp, que ahora impulsa una campaña de adopción segura y responsable para los animales rescatados. Fuentes judiciales confirmaron que Vargas fue imputado por actos de crueldad animal y trasladado a la Comisaría Tercera de Los Hornos, ubicada en 137 entre 61 y 62, donde permanece a disposición de la Justicia.

Los primeros registros del caso circularon el martes, cuando vecinos del barrio filmaron al agresor golpeando brutalmente a un perro de raza bóxer, lo que provocó indignación y una rápida respuesta de las autoridades. Las denuncias por maltrato animal pueden realizarse de forma anónima o identificada al correo oficial del Ministerio Público bonaerense: denunciaslaplata@mpba.gov.ar.