Provincia inhabilitó a conductora que arrastró a un joven tras un choque en la vía pública

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación contravencional de Flavia Vanesa Snajdr, quien fue filmada mientras arrastraba a un joven sobre el capot de su automóvil durante varias cuadras tras un choque en la vía pública.

La medida fue adoptada por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial y quedó registrada bajo el número contravencional 616230920, con fecha de entrada el 29 de octubre de 2025 y vencimiento el 1° de enero de 2099, según consta en el “Informe de Inhabilitaciones” de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial.

Snajdr, identificada con DNI 35.213.516, fue sancionada por violaciones al régimen de tránsito establecido en la Ley Nacional 24.449. La causa se encuentra registrada como DI-2025-91-APN-ANSV-MEC y tramitada por la sede de La Plata del organismo. El formulario oficial no consigna domicilio y el campo correspondiente al juez interviniente figura como “no informada”.

Desde la cartera que encabeza Martín Marinucci indicaron que esta decisión forma parte de una política sostenida para fortalecer el respeto a las normas viales y garantizar la seguridad en calles y rutas de la provincia.

“La inhabilitación responde a una grave infracción y ratifica nuestro compromiso con una conducción responsable y con la preservación de la vida”, afirmaron desde el Ministerio en un comunicado. La sanción se suma a una serie de medidas impulsadas por la provincia con el objetivo de desalentar conductas temerarias al volante y reforzar los controles en todo el territorio bonaerense.