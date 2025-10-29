Presente y futuro del Barba Domínguez

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
La Corte Suprema avaló el juicio contra Cristina por la Causa Cuadernos
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
El drama sin fin: el Club Ateneo Popular sufrió el décimo robo del año
Alak envía al Concejo la ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Debut auspicioso de la boleta única en las elecciones legislativas
Comienza el escrutino definitivo que puede ser clave en ocho provincias
El Presidente comienza a negociar las reformas con gobernadores
Acuerdan construir un barrio con 66 viviendas en Villa Garibaldi
Pese a la conciliación obligatoria, Acerías Berisso sigue sin operar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mientras se demora su posible renovación en el Pincha, es uno de los nombres que empieza a sonar en Boca para ser el sucesor de Miguel Ángel Russo. Justo será el rival del domingo por el torneo Clausura
Eduardo Domínguez estará en “Boca” de todos el próximo domingo cuando Estudiantes juegue como local ante el Xeneize. Sin dudas que su presencia volverá a estar arriba de la mesa y mucho más después de la conquista de su equipo en el reciente clásico platense. ¿Cuál será su futuro?
Además de seguir batiendo récords al frente del plantel profesional y seguir tachando casilleros que hacía rato no sucedía en el Pincha, cuál será su próximo destino es un tema que empieza a inquietar en el Mundo Estudiantes, principalmente a sus hinchas. Ya cada vez son menos (siempre lo fueron) los que quieren que su ciclo se termine.
Uno de los hombres fuertes de la secretaría técnica, Marcos Angeleri, volvió a elogiar el trabajo del entrenador en declaraciones radiales recientes: “Tiene todo para ser bandera. En esta historia faltan capítulos o algo por incluir, no me quiero apresurar. No hace falta compararlo con técnicos que han surgido del club”. Pero no pudo decir qué pasará con el técnico una vez que se termine este torneo ya que su contrato se termina a fin de año.
Tampoco explicó el otro refernete del fútbol profesional, Agustín Alayes, quien hace un mes dialogó con El Equipo Deportivo y dijo que todavía no había charlas para ver la situación de la continuidad de Eduardo Domínguez en Estudiantes.
Este silencio y la información que llega desde el Country es que el Barba se irá del Club en diciembre cuando se termine la participación del equipo en el torneo Clausura, ya sea clasificando a una copa internacional para 2026 o sin lugar en la agenda del año que viene. Por lo pronto si suma de tres a cinco puntos se clasificará a los Playoffs y podrá ir por un título.
¿Por qué no renovaría contrato con Estudiantes? Es la pregunta que oficialmente nadie puede ni podrá responder. El técnico está cómodo en el Club, los resultados lo acompañan y una parte de la secretaría técnica lo quiere.
LE PUEDE INTERESAR
El Pincha y un regreso para enfrentar a Boca
LE PUEDE INTERESAR
Preocupación por la deuda con los empleados
Un aspecto podría ser no tener todo el respaldo que espera, que se hayan producido heridas tiempo atrás y que el plantel sufra una importante sangría para el próximo año, de acuerdo al rumbo futbolístico que indudablemente tomará Estudiantes para 2026. Su contrato tuvo un importante aumento en este contrato y parece imposible hoy renovar con otro aumento.
Por eso la información indica que no seguirá y ya lo vinculan con un club de España, otro de Brasil y en las últimas horas se volvió a mencionar la posibilidad de que sea el candidato de Juan Román Riquelme para Boca, que tiene a Claudio Úbeda como interino y muchas dudas respecto a su futuro.
“Está claro que no me quieren, siempre se habló de mi apellido como posible técnico pero nunca me llamaron, igual estoy muy cómodo en Estudiantes”, había declarado el Barba en el mes de marzo cuando otra vez lo consultaron por su posible desembardo en Boca.
Lo real es que su contrato se acaba el 31 de diciembre y salvo un cambio brusco en el presente del Club no seguirá. Y justo otra vez que le toca enfrentar a Boca su nombre aparece en la lista de posible sucesores de Miguel Ángel Russo.
Domínguez tiene contrato hasta el 31/12 y nadie del Pincha lo llamó para renovar
Con Eduardo Domínguez en el banco de suplentes el Pincha logró romper un maleficio enfrentando al Xeneize: 1-0 en La Boca (Liga 2023); 0-0 en La Boca (Copa LPF 2023); 3-2 en Córdoba (Copa Argentina 2023); 1-0 en UNO (Copa LPF 2024); 1-1 y victoria por penales en Córdoba (Copa LPF 2024); 1-1 en UNO (Liga 2024); y 0-2 en la Boca (Apertura 2025). Es decir que tres victorias y dos empates (uno con clasificación por penales) y una sola derrota.
Domínguez ya se ganó un lugar en la historia de Estudiantes y por eso su nombre, de acá hasta fin de año estará en “Boca de todos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí