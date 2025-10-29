Presente y futuro del Barba Domínguez

Eduardo Domínguez estará en “Boca” de todos el próximo domingo cuando Estudiantes juegue como local ante el Xeneize. Sin dudas que su presencia volverá a estar arriba de la mesa y mucho más después de la conquista de su equipo en el reciente clásico platense. ¿Cuál será su futuro?

Además de seguir batiendo récords al frente del plantel profesional y seguir tachando casilleros que hacía rato no sucedía en el Pincha, cuál será su próximo destino es un tema que empieza a inquietar en el Mundo Estudiantes, principalmente a sus hinchas. Ya cada vez son menos (siempre lo fueron) los que quieren que su ciclo se termine.

Uno de los hombres fuertes de la secretaría técnica, Marcos Angeleri, volvió a elogiar el trabajo del entrenador en declaraciones radiales recientes: “Tiene todo para ser bandera. En esta historia faltan capítulos o algo por incluir, no me quiero apresurar. No hace falta compararlo con técnicos que han surgido del club”. Pero no pudo decir qué pasará con el técnico una vez que se termine este torneo ya que su contrato se termina a fin de año.

Tampoco explicó el otro refernete del fútbol profesional, Agustín Alayes, quien hace un mes dialogó con El Equipo Deportivo y dijo que todavía no había charlas para ver la situación de la continuidad de Eduardo Domínguez en Estudiantes.

Este silencio y la información que llega desde el Country es que el Barba se irá del Club en diciembre cuando se termine la participación del equipo en el torneo Clausura, ya sea clasificando a una copa internacional para 2026 o sin lugar en la agenda del año que viene. Por lo pronto si suma de tres a cinco puntos se clasificará a los Playoffs y podrá ir por un título.

¿Por qué no renovaría contrato con Estudiantes? Es la pregunta que oficialmente nadie puede ni podrá responder. El técnico está cómodo en el Club, los resultados lo acompañan y una parte de la secretaría técnica lo quiere.

Un aspecto podría ser no tener todo el respaldo que espera, que se hayan producido heridas tiempo atrás y que el plantel sufra una importante sangría para el próximo año, de acuerdo al rumbo futbolístico que indudablemente tomará Estudiantes para 2026. Su contrato tuvo un importante aumento en este contrato y parece imposible hoy renovar con otro aumento.

Por eso la información indica que no seguirá y ya lo vinculan con un club de España, otro de Brasil y en las últimas horas se volvió a mencionar la posibilidad de que sea el candidato de Juan Román Riquelme para Boca, que tiene a Claudio Úbeda como interino y muchas dudas respecto a su futuro.

“Está claro que no me quieren, siempre se habló de mi apellido como posible técnico pero nunca me llamaron, igual estoy muy cómodo en Estudiantes”, había declarado el Barba en el mes de marzo cuando otra vez lo consultaron por su posible desembardo en Boca.

Lo real es que su contrato se acaba el 31 de diciembre y salvo un cambio brusco en el presente del Club no seguirá. Y justo otra vez que le toca enfrentar a Boca su nombre aparece en la lista de posible sucesores de Miguel Ángel Russo.

Domínguez tiene contrato hasta el 31/12 y nadie del Pincha lo llamó para renovar

Con Eduardo Domínguez en el banco de suplentes el Pincha logró romper un maleficio enfrentando al Xeneize: 1-0 en La Boca (Liga 2023); 0-0 en La Boca (Copa LPF 2023); 3-2 en Córdoba (Copa Argentina 2023); 1-0 en UNO (Copa LPF 2024); 1-1 y victoria por penales en Córdoba (Copa LPF 2024); 1-1 en UNO (Liga 2024); y 0-2 en la Boca (Apertura 2025). Es decir que tres victorias y dos empates (uno con clasificación por penales) y una sola derrota.

Domínguez ya se ganó un lugar en la historia de Estudiantes y por eso su nombre, de acá hasta fin de año estará en “Boca de todos”.