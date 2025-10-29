Avanza en La Plata el juicio contra el masajista: "Nada hace pensar que las víctimas mienten", dijo la psicóloga

El juicio oral contra el kinesiólogo Matías Blanco, acusado de abuso sexual simple en perjuicio de tres mujeres, avanza en los tribunales de La Platas y dejó esta semana dos audiencias clave con testimonios periciales.

Durante la jornada declaró la psicóloga oficial del caso, María Elina del Rosario Iriart, quien analizó las declaraciones de las víctimas y fue categórica: “Nada hace pensar que las víctimas mienten. No había contradicciones en sus relatos”.

Iriart destacó el nivel de detalle y coherencia que encontró en las tres mujeres que denunciaron al profesional, al señalar que recordaban los hechos “de manera casi fotográfica” y sin evidencias de fabulación o manipulación emocional.

En contraposición, la psicóloga de la defensa, Karina Levchuk, sostuvo que los relatos presentaban “contaminación” y que había “una especie de guion” repetido entre las denunciantes.

El caso comenzó con una investigación que se originó en Cañuelas y se elevó a juicio en La Plata. El debate es el Juzgado Correccional N°4, a cargo de la jueza Claudia Grecco, con acusación de la fiscal de juicio Victoria Huergo.

El relato de una de las víctimas

Una de las denunciantes —docente— declaró en esta segunda jornada y relató que durante una sesión de kinesiología el acusado la inmovilizó y realizó tocamientos, e incluso afirmó que el imputado habría eyaculado.

Según trascendió, la defensa intentó vincular su testimonio con conflictos familiares y emocionales, algo que la perito oficial descartó de plano al sostener que no había elementos que permitieran dudar de su veracidad.

Lo que viene

Tras las declaraciones de testigos y peritos, el Tribunal tiene previsto escuchar los alegatos de la fiscalía y la defensa en los próximos días. La sentencia se conocería en noviembre, y definirá si Blanco es encontrado culpable o absuelto de los cargos.

El caso, que generó una fuerte repercusión en la comunidad de Cañuelas, se sigue desarrollando a puertas abiertas en el Juzgado Correccional N° 2, con la presencia de familiares, allegados y organizaciones que acompañan a las víctimas.

