El padre de un futbolista de Racing fue detenido en La Plata tras integrar una banda de "roba ruedas"
El padre de un futbolista de Racing fue detenido en La Plata tras integrar una banda de "roba ruedas"
VIDEO.- Río de Janeiro, un baño de sangre: asciende a 130 los muertos tras las redadas en favelas contra grupos narcos
VIDEO. Avanza el escrutinio definitivo que puede ser clave en Buenos Aires y otras siete provincias
Investigan si hubo un femicidio: quien era la mujer murió bajo las llamas en el confuso incendio de Berisso
Guardia alta: hay árbitro para Estudiantes vs Boca y River vs Gimnasia
Alerta en La Plata: aseguran que funcionan más de 100 jardines de infantes "truchos"
Oficializan el nuevo aumento del boleto de colectivo en La Plata: desde cuándo y las tarifas
Avanza en La Plata el juicio contra el masajista: "Nada hace pensar que las víctimas mienten", dijo la psicóloga
Hay fecha para el sorteo de vacantes en los colegios de la UNLP
VIDEO. Revuelo en una escuela de Ensenada: alumnas a las piñas y acusación a una auxiliar
Denunciaron falta de atención médica a More Rial en la cárcel de Magdalena: "Fue atacada"
Cinthia Fernández promocionó su servicio como abogada sin recibirse y desató el escándalo: “Es ejercicio ilegal”
VIDEO. El crimen de Fernando Báez Sosa llega a Netflix: cuándo se estrena la serie
VIDEO. La historia de Francisco, el bandoneonista santafesino que le pone melodía a los platenses
Críticas de la CGT contra Cristina por el baile en el balcón: "Estábamos perdiendo"
Voto a voto en La Plata: qué dijo Ramos Padilla en el comienzo del escrutinio definitivo que define bancas en los congresos
La "bomba de frío" no afloja en La Plata: la térmica por debajo de 5ºC y probables chaparrones este miércoles
Wanda Nara juega al "desconfío" y se cansó de Maxi López en MasterChef Celebrity
Los indispensables del Chef II, un taller para transformar tu cocina: pedilo desde el sábado
Alak envía al Concejo la ordenanza Fiscal y el Presupuesto 2026
VIDEO. Aseguran que el huracán Melissa que azotó Jamaica y toca tierra en Cuba es el más potente en 90 años
Sergio Vizcaíno: es paleontólogo, entrena arqueros y formó a jugadoras de Estudiantes y Gimnasia
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Marcelo Tinelli: contundente y filoso mensaje contra Cristina Kirchner en las redes
Enzo Pérez, como la Gata Fernández: acusan al representante de tambien "estafar" al ex Estudiantes
Tomás Etcheverry cayó en el duelo argentino del Masters 1000 de París
Corte de luz en la zona del Hospital de Niños: que pasó y hasta qué hora estará afectada la zona
Alvite volvió a Tribunales y el juicio asoma recién para 2026
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El juicio oral contra el kinesiólogo Matías Blanco, acusado de abuso sexual simple en perjuicio de tres mujeres, avanza en los tribunales de La Platas y dejó esta semana dos audiencias clave con testimonios periciales.
Durante la jornada declaró la psicóloga oficial del caso, María Elina del Rosario Iriart, quien analizó las declaraciones de las víctimas y fue categórica: “Nada hace pensar que las víctimas mienten. No había contradicciones en sus relatos”.
Iriart destacó el nivel de detalle y coherencia que encontró en las tres mujeres que denunciaron al profesional, al señalar que recordaban los hechos “de manera casi fotográfica” y sin evidencias de fabulación o manipulación emocional.
En contraposición, la psicóloga de la defensa, Karina Levchuk, sostuvo que los relatos presentaban “contaminación” y que había “una especie de guion” repetido entre las denunciantes.
El caso comenzó con una investigación que se originó en Cañuelas y se elevó a juicio en La Plata. El debate es el Juzgado Correccional N°4, a cargo de la jueza Claudia Grecco, con acusación de la fiscal de juicio Victoria Huergo.
El relato de una de las víctimas
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Revuelo en una escuela de Ensenada: alumnas a las piñas y acusación a una auxiliar
Una de las denunciantes —docente— declaró en esta segunda jornada y relató que durante una sesión de kinesiología el acusado la inmovilizó y realizó tocamientos, e incluso afirmó que el imputado habría eyaculado.
Según trascendió, la defensa intentó vincular su testimonio con conflictos familiares y emocionales, algo que la perito oficial descartó de plano al sostener que no había elementos que permitieran dudar de su veracidad.
Lo que viene
Tras las declaraciones de testigos y peritos, el Tribunal tiene previsto escuchar los alegatos de la fiscalía y la defensa en los próximos días. La sentencia se conocería en noviembre, y definirá si Blanco es encontrado culpable o absuelto de los cargos.
El caso, que generó una fuerte repercusión en la comunidad de Cañuelas, se sigue desarrollando a puertas abiertas en el Juzgado Correccional N° 2, con la presencia de familiares, allegados y organizaciones que acompañan a las víctimas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí