El padre de Agustín Almendra, futbolista de Racing, fue detenido en La Plata tras integrar una banda de "roba ruedas"

El padre de un futbolista de Racing fue detenido en La Plata tras integrar una banda de "roba ruedas"
En un operativo policial desarrollado el pasado 7 de octubre en horas de la mañana, en la localidad de Gonnet, efectivos de la Sección Motorizada de La Plata interceptaron un vehículo sospechado por estar vinculado a una serie de robos bajo las modalidades conocidas como “roba ruedas” y “roba techos” en la Ciudad. Allí, circulaban dos ocupantes, uno de ellos padre de un futbolista de Racing: el mediocampista Agustín Almendra.
En aquella oportunidad, efectivos de la división motorizada realizaban tareas de patrullaje preventivo sobre Camino Centenario y 495, jurisdicción de la Comisaría 13ª de Gonnet. En ese momento, los uniformados observaron un Fiat Cronos gris oscuro que coincidía con el vehículo identificado en varios robos.
Al advertir la presencia policial, uno de los ocupantes del auto intentó ocultarse en el asiento trasero, lo que reforzó las sospechas de los agentes, quienes solicitaron refuerzos y procedieron a interceptar el rodado en la esquina de Camino Centenario y 501.
Durante la identificación, los efectivos constataron que el conductor intentaba retirar cintas adhesivas de sus muñecas, las cuales eran compatibles con la adulteración de patentes, ya que podían modificar el número “0” por un “8”, una maniobra típica para modificar la matrícula. Así, descubrieron que el dominio estaba vinculado a hechos delictivos, por lo que el hombre fue reducido y esposado.
Los ocupantes fueron identificados como los hermanos Pablo Ezequiel y Miguel Ángel, de 47 y 43 años, domiciliados en Claypole -padre y tío del futbolista de la Academia- quienes se mostraron reticentes al accionar policial.
En el lugar, los agentes realizaron una inspección con la presencia de una testigo, donde encontraron en el interior del vehículo herramientas típicamente utilizadas en robos de ruedas, entre ellas: una llave cruz, destornilladores de distintos tamaños, una tijera corta chapa, un criquet, una linterna, una llave de fuerza, tuercas antirrobo y un martillo de goma.
También se secuestraron dos teléfonos celulares (Samsung y Motorola), un bolso negro, dos gorras y un cuello polar, además de la documentación vehicular, que resultó aparentemente apócrifa.
Al cotejar los números de chasis y motor, los investigadores establecieron que el Fiat Cronos tenía pedido de secuestro activo desde el 30 de junio de 2025, por una causa de robo agravado tramitada en la UFI N°5 de La Matanza, vinculada a la Subcomisaría de Aldo Bonzi.
Tras confirmarse la adulteración del vehículo y el hallazgo de herramientas compatibles con la modalidad de robo, ambos sujetos fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría de Gonnet, donde quedaron imputados por “Robo, Encubrimiento y Adulteración de bien registrable”, con intervención de la UFI N°6 del Departamento Judicial La Plata.
El operativo, que se desarrolló sin incidentes mayores, permitió el secuestro preventivo del vehículo, los teléfonos celulares y todos los elementos hallados en su interior. En esa línea, la investigación continuaba para determinar si los detenidos estarían implicados en otros hechos ocurridos en La Plata y zonas aledañas.
