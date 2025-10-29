“El calentamiento no terminará con la humanidad”

Río de Janeiro, en guerra: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
El cambio climático “no conducirá a la desaparición de la humanidad”, opinó el multimillonario filántropo Bill Gates en un extenso texto en el que argumentó que abordar las enfermedades y la pobreza ayudará a la población a sobrevivir en un mundo con calentamiento global.
La misiva se publicó días antes de la cumbre climática COP30 que se celebrará en Brasil.
El fundador de Microsoft, un importante impulsor de las tecnologías verdes a través de su organización Breakthrough Energy, reconoció que el cambio climático tendrá “graves consecuencias”, pero añadió: “La gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra en el futuro próximo”.
Gates describió sus “Tres duras verdades sobre el clima”: el cambio climático no acabará con la civilización, la temperatura no es la mejor medida del progreso y la salud y la prosperidad son las defensas más sólidas contra la desestabilización climática.
Aunque el planeta está lejos de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, Gates cree que el progreso logrado en este ámbito debe reconocerse.
Para el multimillonario, la pobreza y las enfermedades siguen siendo los problemas más importantes de la humanidad.
Afirmó también que la comunidad climática necesita un cambio estratégico en la COP30. “Priorizar las cosas que tienen el mayor impacto en el bienestar humano”, afirmó.
Los críticos de Gates afirmaron que el ensayo carecía de sustancia y planteaba una falsa disyuntiva entre la acción climática y la reducción del sufrimiento humano.
