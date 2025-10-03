Perezosos gigantes, caballos y mastodontes: un estudio de la UNLP reabre el debate sobre la extinción de la megafauna

Durante mucho tiempo se creyó que la megafauna extinta fue un recurso marginal en la dieta de las economías humanas tempranas. Sin embargo, basados en marcos cronológicos precisos y datos faunísticos cuantitativos, un equipo liderado por investigadores del Conicet y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM-UNLP) muestra que la megafauna extinta fue la principal presa de los primeros cazadores-recolectores entre 13.000 y 11.600 años calibrados antes del presente.

Esto no permite descartar que los humanos hayan sido centrales en las extinciones del Cuaternario en Sudamérica, dado que los principales pobladores se alimentaban de grandes animales de entre 44 kilos y varias toneladas de peso, principalmente perezosos gigantes, caballos, elefantes y, camélidos.

El trabajo, publicado en la prestigiosa Revista Science Advances, lleva las firmas de los antropólogos Luciano Prates y Matías E. Medina, investigadores de la División Arqueología de la FCNyM, y de Iván Pérez, también profesor de la UNLP, pero radicado actualmente en el Museo Histórico y Arqueológico de Senillosa, en Neuquén.

La nueva evidencia obliga a repensar la hipótesis dominante de que la megafauna terrestre que habitó Sudamérica durante el Pleistoceno tardío, hasta hace unos 12.000 años atrás, se habría extinguido como resultado de los cambios ambientales, como el aumento de la temperatura y los cambios en la vegetación, que tuvieron lugar luego de la última glaciación, hace unos 18 mil años. Según esa visión largamente aceptada, los seres humanos solo habrían sido un factor secundario en la desaparición de los grande mamíferos, debido sobre todo a que la megafauna parecía ocupar un rol marginal en la economía humana frente a otras presas actuales más pequeñas como el guanaco.

El trabajo publicado en Science Advances muestra que los perezosos gigantes, los caballos y los mastodontes fueron las presas principales de los habitantes tempranos del continente. Algo que obliga pensar en los humanos como factor clave de la muerte a gran escala de estos gigantes.

“Hace unos años publicamos un trabajo en el que proponíamos que los seres humanos fueron importantes en las extinciones de la megafauna, porque hay una asociación espacial y temporal muy fuerte entre la decadencia de esos animales y la aparición de la tecnología de puntas de lanza en Sudamérica”, cuenta sobre el origen de la investigación el Dr. Luciano Prates.

Sin embargo, advirtió que hasta entonces predominaba la idea de que esos animales habían sido secundarios en la dieta humana. “Empezamos a sospechar que esa visión podía estar afectada por un error metodológico: se analizaban juntos sitios anteriores y posteriores a la extinción, lo que sobrerrepresentaba al guanaco”. Frente a esa duda, convocaron al especialista en fauna Matías Medina. La idea era revisar los registros con mayor precisión.

“Lo primero que hicimos fue seleccionar sitios que tuvieran contextos pre-extinción puros —es decir, anteriores a 11.600 años—. Los posteriores fueron descartados. Así nos quedaron unos veinte sitios”, explicó Medina. Luego cuantificaron la abundancia de especímenes óseos: “En más de tres cuartos de los casos, la megafauna ocupaba más del 75% de los conjuntos, incluso llegando al 100%”.

Esto significó, según Medina, un cambio sustancial en la lectura de las evidencias: “El guanaco no era un recurso importante. Lo que mostramos es que la megafauna del Pleistoceno sí lo fue, y de manera sistemática”.

Cambio de paradigma: el humano, como foco de debate de la extinción

La relevancia del hallazgo, agrega Medina, es que “pone al ser humano en el foco del debate sobre la extinción, porque tradicionalmente se pensaba que había tenido un rol secundario, sin evidencias claras de que la megafauna fuera un recurso clave frente a animales menores”.

Ahora bien, estos resultados presentan nuevos desafíos, según coinciden los autores: “Ya tenemos claro que los humanos explotaron y cazaron a la megafauna, pero necesitamos evaluar de qué manera influyeron otros efectos secundarios generados también por nuestra especie,”, señalaron. Y añadieron: “El segundo desafío es reinstalar en el debate académico local la importancia del rol humano en estas extinciones, algo que durante 20 o 30 años tuvo poco movimiento”.

Finalmente, Prates dejó un mensaje para los estudiantes: “Si alguien tiene la vocación de hacer Arqueología, es lo mejor que puede elegir para su vida profesional y personal”, aunque advirtió: “Pero en un escenario político como el que estamos, se hace muy difícil insertarse en el sistema científico. Hay que lograr que la ciencia recupere el lugar que corresponde”.