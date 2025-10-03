Arranca la fiesta del coleccionismo: este finde desembarca en Ensenada la "Expo Super Colecciones"

Este fin de semana nuestra región será escenario de una exposición de los coleccionistas. La "Expo de Súper Colecciones" se llevará a cabo mañana y el domingo en el Edificio Malvinas de Ensenada (La Merced 121, entre Alberdi y Cestino), con entrada libre y gratuita, y en el horario de 14 a 20.

Se trata de una propuesta que incluye muestras únicas, en donde habrá espacios de canje para los fanáticos. También puntos de venta exclusivos y se adelantó que del evento participarán expositores locales y regionales que compartirán sus colecciones.

La exposición que comienza mañana en Ensenada promete ser un punto de encuentro para quienes buscan piezas únicas, desean deshacerse de alguna joya o bien quieren admirar las más variadas colecciones. Es una oportunidad única para encontrar desde piezas vintage hasta ediciones limitadas, pasando por memorabilia y otros artículos de valor sentimental o histórico.