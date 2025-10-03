Lanzan un programa de formación en habilidades digitales para chicos de secundaria: cómo anotarse

Lanzaron un nuevo curso dirigido a estudiantes del último año de escuelas secundarias. Se trata del programa titulado “Ciudadanía Digital y Proyectos de Vida”, que tiene como objetivo promover un uso responsable y eficiente de las tecnologías digitales, formando usuarios digitales proactivos, seguros y con mirada de futuro.

"Esta iniciativa surge de una alianza estratégica entre Edelap, Fundación Compromiso y Potrero Digital, y refuerza el compromiso de la empresa con la educación y el desarrollo de la comunidad en la que presta servicio", explicaron los organizadores. El curso busca brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para desenvolverse con confianza en el mercado laboral digital.

Además, en el marco de este programa, Edelap informó que inauguró un nuevo Centro de Formación para la comunidad en el casco urbano de la ciudad, un espacio diseñado para fomentar la inclusión digital, inspirar talentos y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento para los vecinos.

Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. Para participar y obtener más información, los interesados pueden visitar la página web oficial de la empresa en www.edelap.com.ar/sostenibilidad/educacion/