“No sé por qué te deje”: Wanda Nara sorprendió a Maxi López con un inesperado reclamo en MasterChef

El clima en MasterChef Celebrity se volvió más distendido que nunca gracias a un intercambio inesperado entre Wanda Nara y Maxi López, que mezcló humor, complicidad y una cuota de nostalgia.
La conductora lanzó un comentario picante que tomó por sorpresa a todos y generó una lluvia de comentarios en redes. Todo comenzó durante la última gala, cuando López buscaba cebolla de verdeo en el mercado del programa. Wanda, entre risas, le acercó un manojo de puerros.
El error no pasó inadvertido: al presentar su plato, Germán Martitegui lo consultó por su elección y el exfutbolista no dudó en señalarla con humor: “Fue Wanda la que me dijo que era cebolla de verdeo”, se justificó entre carcajadas. “¿Todavía le creés a Wanda?”, retrucó Martitegui y Maxi, con una sonrisa cómplice, remató: “Eso pensé cuando volvía del supermercado... ¿todavía le creo a Wanda?”.
El momento más comentado llegó minutos después, cuando la conductora se acercó a su estación y lanzó, sin filtro: “Yo no entiendo por qué te dejé, mirá lo bien que cocinas”. Maxi respondió con rapidez: “Era la motivación justa”. La escena generó risas en el estudio y en redes, donde los seguidores del programa destacaron la química entre ambos, luego de años de conflictos mediáticos.
Durante la misma gala, Wanda siguió con las bromas: “Dale, metele, que sos medio lento para todo. No te podés ir en la segunda gala, sería un papelón”. Lejos de la tensión del pasado, el intercambio reflejó una convivencia amistosa y madura que muchos interpretaron como una reconciliación simbólica.
