Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Espectáculos

“No sé por qué te deje”: Wanda Nara sorprendió a Maxi López con un inesperado reclamo en MasterChef

“No sé por qué te deje”: Wanda Nara sorprendió a Maxi López con un inesperado reclamo en MasterChef
30 de Octubre de 2025 | 16:02

Escuchar esta nota

El clima en MasterChef Celebrity se volvió más distendido que nunca gracias a un intercambio inesperado entre Wanda Nara y Maxi López, que mezcló humor, complicidad y una cuota de nostalgia. 

La conductora lanzó un comentario picante que tomó por sorpresa a todos y generó una lluvia de comentarios en redes. Todo comenzó durante la última gala, cuando López buscaba cebolla de verdeo en el mercado del programa. Wanda, entre risas, le acercó un manojo de puerros.

El error no pasó inadvertido: al presentar su plato, Germán Martitegui lo consultó por su elección y el exfutbolista no dudó en señalarla con humor: “Fue Wanda la que me dijo que era cebolla de verdeo”, se justificó entre carcajadas. “¿Todavía le creés a Wanda?”, retrucó Martitegui y Maxi, con una sonrisa cómplice, remató: “Eso pensé cuando volvía del supermercado... ¿todavía le creo a Wanda?”.

El momento más comentado llegó minutos después, cuando la conductora se acercó a su estación y lanzó, sin filtro: “Yo no entiendo por qué te dejé, mirá lo bien que cocinas”. Maxi respondió con rapidez: “Era la motivación justa”. La escena generó risas en el estudio y en redes, donde los seguidores del programa destacaron la química entre ambos, luego de años de conflictos mediáticos. 

Durante la misma gala, Wanda siguió con las bromas: “Dale, metele, que sos medio lento para todo. No te podés ir en la segunda gala, sería un papelón”. Lejos de la tensión del pasado, el intercambio reflejó una convivencia amistosa y madura que muchos interpretaron como una reconciliación simbólica.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Banco Central promete comprar reservas en 2026

Empieza la Semana del Terror, con reestrenos y precios recortados

“Dos días dormida”: inquietud en el entorno de Lourdes

Cumbre por reformas: Milei recibe a gobernadores

Diez años no son nada: cómo se gestó la vuelta de Tan Biónica a las bateas

Un patrullero chocó a un motociclista en una estación de servicio de La Plata

Millones y millones: ¿Cuánto debe Wanda por incumplir las cautelares?

Jueves fresco a la mañana pero repunta a la tarde: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
+ Leidas

Nuevo COU de La Plata: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

Los 300 mil votos que hubieran cambiado de color a la Provincia

Sin invitación para Kicillof y otros peronistas K

Racing hizo frente pero se quedó sin final

Tragedia en el Frigorífico de Gorina: hallan muerto a un operario en el sector de desposte

Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada

Cayó 14% la inscripción en los colegios de la UNLP

Alfredo Nicolás Mieri
Últimas noticias de Espectáculos

Polémicas declaraciones de Julia Mengolini: “Para ser tenista, tenés que ser tonto”

A 65 años del nacimiento de Diego Maradona: mensajes con el corazón de Dalma y Gianinna 

Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria

Morena Rial sin prisión domiciliaria: no obtuvo el beneficio, día clave en el penal de Magdalena
Información General
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Sorpresa en la ruta: en un operativo Gendarmería incautó tres lagartos de origen africano
Policiales
VIDEO. Atraparon al hombre que gatilló a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal
La fiesta en La Plata que terminó a los tiros y con heridos: hay dos menores detenidos
El fuego arraso con una vivienda en Los Hornos, se quedaron con lo puesto y realizan colecta
Otro fuerte choque en Tolosa: una mujer fue asistida por el SAME 
Tragedia en el Frigorífico de Gorina: hallan muerto a un operario en el sector de desposte
Deportes
Asamblea caliente en Gimnasia, con las elecciones a la vista: todo lo que hay que saber
Cuando Dios jugó en La Plata: cruces contra Estudiantes, Gimnasia, la Selección en El Bosque y noche "Única" con Messi
Racing hizo frente pero se quedó sin final
La Academia quedó en el umbral de la segunda final
Hubo afiches contra Marcos Rojo
La Ciudad
Tiene fecha el festival en La Plata en festival de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Reclamo en PAMI: aclaran que la atención "está garantizada" imagen
VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
Encuentro en La Plata para promover el empleo inclusivo de jóvenes y adultos con discapacidad
30/10/2025 | UN DÍA MÁS.- Recordando los partidos de Maradona en La Plata y el 2026 que se viene para la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla